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본문 요약

부산시는 문화체육관광부의 글로벌 관광특구 공모에서 해운대구가 최종 선정됐다고 31일 밝혔다.

글로벌 관광특구는 국정 과제로 추진 중이다.

해운대구는 1994년 전국 최초로 관광특구로 지정됐다.

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부산 해운대, 첫 글로벌 관광특구 선정···2년간 60억원 투입

입력 2026.07.31 13:16

  • 김정훈 기자

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구글 선호 매체로 추가
부산 해운대구 글로벌 관광특구 위치도. 부산시 제공

부산 해운대구 글로벌 관광특구 위치도. 부산시 제공

부산시는 문화체육관광부의 글로벌 관광특구 공모에서 해운대구가 최종 선정됐다고 31일 밝혔다.

글로벌 관광특구는 국정 과제로 추진 중이다. 해운대구는 1994년 전국 최초로 관광특구로 지정됐다. 이번에도 첫 글로벌 관광특구로 선정되면서 2년간 킬러콘텐츠 확충과 서비스 개선에 국비 등 총 60억원이 투입된다.

글로벌 관광특구는 해운대·송정해수욕장∼구남로∼영화의전당∼누리마루 APEC 하우스∼벡스코∼해운대 달맞이고개 등을 아우르는 6.2㎢ 규모다.

특구에서는 ‘낮과 밤, 일과 휴양이 공존하는 글로벌 관광특구’를 주제로 매월 달맞이길 월간 특화 프로그램, 매주 위클리 나이트 페스타, 매일 데일리 관광 프로그램 등을 운영한다.

인공지능(AI) 기반 24시간 무인 관광 안내소, 외국인 스마트 결제 시스템을 도입해 외국인 관광객이 언어 장벽 없이 해운대를 즐기는 환경을 조성한다. 지능형 폐쇄회로(CC)TV를 활용한 관광객 밀집도 분석으로 안전한 관광 환경도 조성한다.

부산시는 최근 비티에스(BTS) 부산 공연 때 문제가 된 숙박 요금 급등을 없애려고 관광특구 내 호텔협의회와 상생 협약을 맺을 예정이다.

투숙객 맞춤형 체크아웃 시스템도 도입해 체류시간 확대를 유도한다. 지난 8일에는 부산 동구가 ‘크루즈 관광특구’가 신규 지정되기도 했다.

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