잇따른 공장·물류창고 화재에···정부, 공장·창고 화재 관련 첫 실태조사 실시

최근 공장과 물류창고 화재가 잇따르면서 정부가 전국 19만동 이상의 공장·창고의 화재 실태조사를 처음 실시한다. 연면적 5000㎡ 이상 공장은 전층에 스프링클러 설치가 연말까지 의무화되고, 화재 안전투자를 촉진하는 대출 및 세제지원 프로그램도 추진된다.

정부는 31일 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 이 같은 내용이 담긴 ‘공장 화재 안전 강화 방안’을 발표했다. 정부는 미흡한 안전기준으로 화재사고가 지속 발생하면서 인명피해는 물론 산업생태계에도 부정적 영향을 초래해 온 만큼 이를 예방하기 위해 대책을 마련했다고 밝혔다.

정부는 오는 9월부터 내년 12월까지 전체 26%에 해당하는 연면적 500㎡ 이상 공장·창고 19만동에 대해 화재 취약성과 위법 여부를 실태조사한다. 위험물보관소나 산재발생 위험이 큰 사업장은 연면적이 500㎡ 미만이어도 조사 대상에 포함한다. 정부가 공장·창고의 화재 관련 대규모 실태조사를 하기로 한 건 이번이 처음이다.

정부는 19만동 중 위험물이 있는 초고위험 공장 4만동을 오는 9월부터 연말까지 우선 조사하고, 내년 상반기엔 산재발생 위험 사업장 4만동, 하반기엔 나머지 11만동에 대해 조사를 진행할 계획이다. 불법증축 등 위반사항은 즉시 개선 조치한다.

화재 안전기준도 대폭 강화된다.

스프링클러 의무 설치 대상은 연말까지 확대된다. 기존엔 4층 이상이면서 해당 층 바닥면적이 1000㎡ 이상인 층에 대해서만 스프링클러 설치를 해야했다. 앞으론 공장의 연면적이 5000㎡ 이상이라면 모든 층에 스프링클러를 설치해야 한다. 오작동이 적은 지능형 화재감지기 설치도 의무화된다.

주유소, LPG충전소 등 위험물 시설에 대해선 불에 타지 않는 불연 외장재 사용도 의무화된다. 기술역령·장비와 전문성을 갖춘 위험물시설 전문 점검업도 오는 2028년까지 도입된다.

기존 공장·창고 등에도 안전 투자를 촉진할 수 있도록 대출, 세제 지원이 추진된다.

정부는 중소·중견기업의 화재·폭발 예방 장비·품목 구매 등을 지원하는 재정지원 사업을 5년간 2000억원 규모로 신설하고, 5년간 총 1조2500억원 규모의 ‘화재 제로·안전 투자’ 대출 프로그램(가칭)도 신설한다.

사업장 안전관리와 산재 예방을 위해 3조원 규모의 정책금융도 공급하고, 보험계약 체결 이후 소화설비 할인금액에 대해선 환급을 추진한다. 첨단 안전기술을 신성장·원천기술로 지정하고 중소기업 안전설비투자 가속상각을 도입하는 등 화재예방 설비투자를 촉진하는 ‘세제 3종세트’도 추진된다.

정부는 실태조사의 1차 본조사(올해 9∼12월)와 연계해 안전신문고에 공장화재 예방(사업장 안전) 집중 신고 기간을 운영하고, 안전신문고를 통한 우수 신고에 신고포상금 지급 규모를 대폭 상향할 방침이다.