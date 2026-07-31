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경찰, 강선우 ‘보좌진 갑질 의혹’ 고발 5건 모두 불송치

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본문 요약

경찰이 무소속 강선우 의원의 '보좌진 갑질 의혹' 관련 고발 사건을 모두 불송치했다.

서울 강서경찰서는 강 의원의 근로기준법 위반, 국회 위증, 업무방해, 직권남용, 강요 등 혐의에 대한 고발 5건을 지난 4월 모두 불송치했다고 31일 밝혔다.

강 의원의 갑질 의혹은 그의 전직 보좌진들의 폭로로 시작됐다.

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경찰, 강선우 ‘보좌진 갑질 의혹’ 고발 5건 모두 불송치

입력 2026.07.31 13:41

  • 하주언 기자

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김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 수수한 혐의로 영장이 청구된 강선우 무소속 의원이 지난 3월 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 서울중앙지방법원으로 출석하고 있다. 문재원 기자

김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 수수한 혐의로 영장이 청구된 강선우 무소속 의원이 지난 3월 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 서울중앙지방법원으로 출석하고 있다. 문재원 기자

경찰이 무소속 강선우 의원의 ‘보좌진 갑질 의혹’ 관련 고발 사건을 모두 불송치했다.

서울 강서경찰서는 강 의원의 근로기준법 위반, 국회 위증, 업무방해, 직권남용, 강요 등 혐의에 대한 고발 5건을 지난 4월 모두 불송치했다고 31일 밝혔다.

강 의원의 갑질 의혹은 그의 전직 보좌진들의 폭로로 시작됐다. 강 의원은 보좌진들에게 자택 쓰레기 처리와 비데 수리 등 사적인 업무를 지시하고 일부 보좌진의 재취업을 방해했다는 의혹을 받았다. 지난해 7월 시민단체 서민민생대책위원회 등이 강 의원을 경찰에 고발하면서 수사가 시작됐다.

강 의원의 근로기준법 위반, 업무방해 등에 대한 불송치 이유서에는 “피해 보좌진들이 사건과 관련해 거론도 하고 싶지 않고 수사 기록에도 반영되지 않기를 원한다”는 취지의 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

경찰은 강 의원의 국회 위증 혐의에 대해서도 불송치 처분을 내렸다. 지난해 7월 강 의원은 여성가족부 장관 후보자 인사청문회에서 갑질 의혹에 대해 “전직 보좌진에 대한 법적 조치를 하겠다고 말한 적이 없다”고 증언했다. 이 같은 해명이 거짓 증언이라는 취지로 고발이 제기됐다.

경찰은 “국회증언감정법상 국회의 고발이 있어야 위증 사건을 형사처벌할 수 있는데, 이 사건은 국회의 고발이 없어 공소권이 없다”고 밝혔다.

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