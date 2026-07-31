관광명소 ‘카페폭포’ 매장 내 일회용컵 사라진다

서울 서대문구의 ‘핫 플레이스’인 카페폭포에서 일회용 컵이 사라진다.

서대문구는 8월 3일부터 카페폭포를 비롯한 구 직영 카페 4곳의 매장 내 일회용 컵 사용을 전면 중단한다고 31일 밝혔다. 기존에는 매장 안에서도 일회용 컵 사용이 가능했지만, 앞으로 이곳에서 음료를 마시려면 다회용 컵을 써야 한다.

서대문구 관계자는 “세계 각국의 관광객이 찾는 대표 명소가 된 만큼 일회용품을 줄여 방문객이 자연스럽게 탄소 중립을 경험하고 실천하기 위해 결정했다”고 설명했다. 다만 포장 고객과 외부 테라스 이용객에게는 일회용 컵을 제공한다.

한편 카페폭포는 2023년 4월 문을 연 이후 현재까지 누적 방문객 461만명, 누적 매출 56억원을 기록했다. 공식 인스타그램 팔로어도 최근 1만명을 넘어섰다.

방문객이 늘면서 일회용품 사용량도 함께 늘었다. 지난해 3월부터 올해 6월까지 1년 4개월간 구매한 종이컵은 46만9000개로, 한 달 평균 약 3만개의 일회용품을 사용했다. 구는 원활한 시행을 위해 다회용 머그컵과 아이스컵을 새로 구비하고, 식기세척기와 소독기 등 위생관리 설비도 구축했다.

키오스크 주문 시스템도 개선한다. 이용객이 주문 단계에서 ‘매장 이용’과 ‘포장 이용’을 명확하게 선택하도록 하고 매장 안내문과 공식 SNS를 통해 다회용 컵 도입 취지와 이용 방법을 알린다.

박운기 서대문구청장은 “수백만 명이 찾는 카페폭포에서 시작된 작은 실천이 주민과 관광객의 일상으로 퍼져 나가길 바란다”며 “아름다운 경관뿐 아니라 환경에 대한 책임까지 품은 공간이 더 오래 사랑받는 명소가 될 것”이라고 했다.