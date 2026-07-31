첫 FTA에서 핵심광물 협력으로…칠레 일정 마친 이재명 대통령 [현장 화보]

칠레를 공식 방문한 이재명 대통령이 30일 산티아고 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 호세 안토니오 카스트 대통령과 입장하고 있다. 2026.7.30. 산티아고|이준헌 기자
미국과 남미를 순방 중인 이재명 대통령의 두 번째 남미 방문국인 칠레에서의 공식 일정이 30일(현지시간) 마무리됐다.
이 대통령은 이날 수도 산티아고 대통령궁에서 열린 공식 환영식을 시작으로 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과 소인수·확대 정상회담을 가졌다. 이어 양해각서(MOU) 서명식과 공동언론발표에 참석한 두 정상은 손가락 하트를 만들어 보이는 등 친밀감을 드러내기도 했다.
이재명 대통령이 30일(현지 시간) 칠레 산티아고 대통령궁 앞 헌법광장에서 열린 공식 환영식에서 호세 안토니오 카스트 대통령과 함께 손가락 하트 인사를 하고 있다. 산티아고|이준헌 기자
칠레는 2004년 발효된 우리나라 최초의 자유무역협정(FTA) 상대국이다. 이 대통령은 공동언론발표에서 “한국과 칠레는 양국 FTA 개선 등을 포함한 통상 관계 증진 방안을 협의하기로 했다”며 ‘한·칠레 FTA 자유무역위원회’를 재가동하기로 했다고 밝혔다.
이재명 대통령이 30일(현지시간) 산티아고 대통령궁에서 열린 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과의 공동언론발표 시작전 카스트 대통령으로부터 MOU에 사용된 펜을 선물받고 있다. 2026.7.30 산티아고|이준헌 기자
칠레를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 30일(현지시간) 산티아고 오히긴스 동상에 헌화하고 있다. 베르나르도 오히긴스는 칠레의 건국 영웅이다. 2026.07.31 산티아고|이준헌 기자
칠레를 공식 방문한 이재명 대통령이 30일 산티아고 대통령궁에서 호세 안토니오 카스트 대통령과의 소인수 회담에 앞서 카스트 대통령과 부인 마리아 피아 아드리아솔라 여사에게 김혜경 여사를 소개하고 있다. 2026.7.30. 산티아고|이준헌 기자
양 정상은 환태평양경제동반자협정(CPTPP)과 태평양동맹(PA) 등 역내 경제협력 방안에 대해서도 의견을 나눴다. 구리와 리튬 등 핵심광물이 풍부한 칠레와 반도체·배터리 등 첨단 제조업 경쟁력을 갖춘 한국의 강점을 결합해 공급망 협력을 확대하기로 했다.
김정관 산업부 장관과 다니엘 마스 발데스 칠레 광업부 장관이 30일(현지시간) 이재명 대통령과 호세 안토니오 카스트 대통령이 임석한 가운데 산티아고 대통령궁에서 광물자원 파트너십 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 2026.7.30. 산티아고|이준헌 기자
과학기술과 극지 연구 협력도 주요 의제로 다뤄졌다. 이 대통령은 “양국은 인류 공동의 유산인 남극을 함께 탐구해 왔다”며 대한민국 남극기지 활동을 지원해 온 칠레 측에 감사를 표했다. 이어 우리 연구대원들이 안전하게 활동할 수 있도록 지속적인 협력을 당부했다.
신형철 극지연구소장과 히노 카사사 로가신스키 칠레남극연구소장이 30일(현지시간) 이재명 대통령과 호세 안토니오 카스트 대통령이 임석한 가운데 산티아고 대통령궁에서 극지연구 협력에 관한 개정 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 2026.7.30 산티아고|이준헌 기자
정상회담을 마친 이 대통령은 ‘한·칠레 비즈니스 라운드테이블’에 참석해 양국 기업인들과 만났다. 이 자리에서 핵심광물과 첨단산업, 인공지능, 친환경에너지 등으로 경제협력의 범위를 넓혀야 한다고 강조했다.
이재명 대통령 부부와 호세 안토니오 카스트 대통령 부부가 30일(현지시간) 산티아고 대통령궁에서 선물 교환식을 하고 있다. 이재명 대통령은 카스트 대통령을 위해 나전칠기 일월오봉도, 유기 와인잔 세트, 백자 서양식기 세트, 프리미엄 K-뷰티 패키지를 준비했다. 카스트 대통령은 이재명 대통령 부부를 위해 알파카 담요, 커피드립 세트, 청금석(라피스라술리) 보석함, 칠레산 와인을 준비했다. 2026.07.30 산티아고|이준헌 기자
이 대통령은 이후 산티아고의 ‘한국인 거리’를 찾아 현지 동포와 상인들을 격려했다. 칠레 일정을 모두 마친 이 대통령은 남미 순방의 마지막 방문국인 아르헨티나로 출발했다. 우리나라 최초의 FTA 상대국에서 미래 산업의 공급망 협력국으로 관계를 확장한 칠레 방문은 마무리됐다.
칠레 공식 방문을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 30일(현지시간) 칠레 산티아고 아르투로 메리노 베니테스 공항에서 아르헨티나로 출발에 앞서 공군 1회기에서 인사하고 있다. 2026.07.25 산티아고|이준헌 기자