첫 FTA에서 핵심광물 협력으로…칠레 일정 마친 이재명 대통령 [현장 화보]

미국과 남미를 순방 중인 이재명 대통령의 두 번째 남미 방문국인 칠레에서의 공식 일정이 30일(현지시간) 마무리됐다.

이 대통령은 이날 수도 산티아고 대통령궁에서 열린 공식 환영식을 시작으로 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과 소인수·확대 정상회담을 가졌다. 이어 양해각서(MOU) 서명식과 공동언론발표에 참석한 두 정상은 손가락 하트를 만들어 보이는 등 친밀감을 드러내기도 했다.

칠레는 2004년 발효된 우리나라 최초의 자유무역협정(FTA) 상대국이다. 이 대통령은 공동언론발표에서 “한국과 칠레는 양국 FTA 개선 등을 포함한 통상 관계 증진 방안을 협의하기로 했다”며 ‘한·칠레 FTA 자유무역위원회’를 재가동하기로 했다고 밝혔다.

양 정상은 환태평양경제동반자협정(CPTPP)과 태평양동맹(PA) 등 역내 경제협력 방안에 대해서도 의견을 나눴다. 구리와 리튬 등 핵심광물이 풍부한 칠레와 반도체·배터리 등 첨단 제조업 경쟁력을 갖춘 한국의 강점을 결합해 공급망 협력을 확대하기로 했다.

과학기술과 극지 연구 협력도 주요 의제로 다뤄졌다. 이 대통령은 “양국은 인류 공동의 유산인 남극을 함께 탐구해 왔다”며 대한민국 남극기지 활동을 지원해 온 칠레 측에 감사를 표했다. 이어 우리 연구대원들이 안전하게 활동할 수 있도록 지속적인 협력을 당부했다.

정상회담을 마친 이 대통령은 ‘한·칠레 비즈니스 라운드테이블’에 참석해 양국 기업인들과 만났다. 이 자리에서 핵심광물과 첨단산업, 인공지능, 친환경에너지 등으로 경제협력의 범위를 넓혀야 한다고 강조했다.

이 대통령은 이후 산티아고의 ‘한국인 거리’를 찾아 현지 동포와 상인들을 격려했다. 칠레 일정을 모두 마친 이 대통령은 남미 순방의 마지막 방문국인 아르헨티나로 출발했다. 우리나라 최초의 FTA 상대국에서 미래 산업의 공급망 협력국으로 관계를 확장한 칠레 방문은 마무리됐다.

사진|글 이준헌 기자