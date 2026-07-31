폭염은 이제 ‘재난’…꼭 지켜야 할 건강 수칙은?

연일 35도를 웃도는 폭염이 이어지는 가운데 국지성 집중호우와 태풍, 산불 등 각종 재난에 대한 우려도 커지고 있다. 전문가들은 여름철 재난은 피해 자체보다 이후 이어지는 폭염과 위생 문제, 탈수 등으로 건강을 잃는 사례가 적지 않다며 평소 대처 요령을 숙지하는 것이 중요하다고 강조한다.

특히 정전이나 단수가 발생하면 냉방과 급수가 어려워지면서 온열질환 위험이 크게 높아진다. 실내 온도와 습도를 조절하기 어려워지고 화장실 이용을 줄이기 위해 물을 적게 마시는 경우도 많아 탈수로 이어질 수 있다. 여기에 불안감과 수면 부족, 식사 불균형까지 겹치면 체온 조절 기능이 떨어져 열사병 위험이 한층 커진다.

전문가들은 폭염 속 재난 상황에서 가장 중요한 원칙으로 수분 보충과 체온 낮추기를 꼽는다. 목이 마르기 전에 조금씩 물을 자주 마시고, 몸이 뜨겁게 느껴질 경우 젖은 수건으로 목과 겨드랑이, 사타구니 등 큰 혈관이 지나는 부위를 식혀 체온을 낮추는 것이 도움이 된다. 의식이 흐려지거나 구토, 심한 어지럼증이 나타난다면 즉시 의료기관의 도움을 받아야 한다.

정전으로 에어컨을 사용할 수 없다면 가능한 한 햇볕이 들지 않는 곳으로 이동하고, 창문을 열어 맞바람이 통하도록 하는 것이 좋다. 선풍기를 사용할 수 없는 상황이라면 젖은 수건을 몸에 올린 뒤 부채나 손선풍기로 바람을 보내는 것만으로도 체온을 낮추는 데 도움이 된다.

차량에서 장시간 머무르는 것도 주의해야 한다. 차량 내부는 짧은 시간에도 온도가 급격히 올라가기 때문에 가급적 그늘에 주차하고 충분히 환기해야 한다. 무엇보다 물을 아끼기 위해 화장실을 참는 행동은 피해야 한다. 수분 섭취를 줄이면 탈수는 물론 혈액이 끈적해져 혈전이 생길 위험도 높아질 수 있다.

탈수 여부는 소변 색으로 확인

더위 속에서는 자신도 모르게 탈수가 진행되는 경우가 적지 않다. 전문가들은 평소보다 소변량이 줄거나 색이 진해졌다면 탈수를 의심해야 한다고 말한다. 특히 진한 갈색에 가까운 소변이 나온다면 수분 부족 신호일 가능성이 높다.

충분히 물을 마시고 전해질을 보충해도 두통이나 극심한 피로감이 계속된다면 병원을 찾아 진료를 받는 것이 안전하다.

집 정리도 한낮에는 피해야

폭우나 강풍이 지나간 뒤 집 안팎을 정리하는 과정에서도 열사병 위험은 커진다. 무더위에 익숙하지 않은 상태에서 무거운 물건을 옮기거나 장시간 청소를 하면 체온이 빠르게 상승하기 때문이다.

전문가들은 오전 이른 시간이나 해가 진 뒤 비교적 선선한 시간대를 이용하고, 30~40분 작업 후에는 반드시 휴식을 취할 것을 권한다. 통풍이 잘되는 밝은색 옷을 입고 모자와 냉감 수건을 활용하는 것도 도움이 된다.

식중독 예방은 ‘아깝더라도 버리기’

여름철에는 높은 기온 때문에 음식이 쉽게 상한다. 냉장 보관이 어려운 상황이라면 조리한 음식은 가능한 한 빨리 먹고, 조금이라도 냄새나 색이 이상하거나 오래 방치된 음식은 과감히 버리는 것이 안전하다.

음식을 준비하거나 먹기 전에는 손을 깨끗이 씻고, 물 사용이 어렵다면 손 소독제나 물티슈를 활용하는 것이 좋다.

폭염 속 건강 이상, 고령층은 더욱 주의

노인과 어린이는 체온 조절 능력이 상대적으로 떨어져 온열질환에 취약하다. 당뇨병이나 심부전, 고혈압 등 만성질환이 있거나 이뇨제를 복용하는 사람도 탈수가 쉽게 발생할 수 있어 더욱 세심한 관리가 필요하다.

전문가들은 “폭염으로 인한 온열질환은 대부분 예방이 가능하다”며 “갈증을 느끼기 전에 물을 마시고, 무리한 야외 활동을 피하며, 몸에 이상 신호가 나타나면 즉시 휴식을 취하고 도움을 요청하는 것이 가장 중요하다”고 조언했다.