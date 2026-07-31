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일본은행, 기준금리 연 1.0% 동결···성장률 전망은 상향

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본문 요약

일본 중앙은행인 일본은행이 기준금리를 현행 1.0% 정도로 유지했다.

앞서 일본은행은 지난달 기준금리를 0.75%에서 1.0%로 인상했다.

이에 따라 일본의 기준금리는 1995년 9월 이후 약 31년 만의 최고 수준을 유지하게 됐다.

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일본은행, 기준금리 연 1.0% 동결···성장률 전망은 상향

입력 2026.07.31 14:13

  • 백민정 기자

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일본 도쿄에 위치한 일본은행 본부. AFP연합뉴스

일본 도쿄에 위치한 일본은행 본부. AFP연합뉴스

일본 중앙은행인 일본은행이 기준금리를 현행 1.0% 정도로 유지했다. 시장의 예상대로 금리를 동결했지만, 앞으로 물가가 계속 오를 가능성은 여전히 경계했다.

31일 니혼게이자이신문(닛케이)과 교도통신 등에 따르면 일본은행은 이날 금융정책결정회의를 열고 단기 정책금리를 현행 ‘1.0% 정도’로 동결하기로 결정했다.

정책위원 9명 가운데 우에다 가즈오 총재를 포함한 8명이 동결에 찬성했다. 다만 다카타 하지메 심의위원은 기준금리를 0.25%포인트 더 올려야 한다는 의견을 냈다.

앞서 일본은행은 지난달 기준금리를 0.75%에서 1.0%로 인상했다. 이에 따라 일본의 기준금리는 1995년 9월 이후 약 31년 만의 최고 수준을 유지하게 됐다.

이번 금리 동결은 시장에서도 대부분 예상했던 결과다. 일본은행은 중동 정세가 일본 경제에 미치는 영향이 초 우려했던 것보다 크지 않고, 인공지능(AI) 투자 확대가 경기를 떠받칠 것으로 보고 있다.

다만 미국과 이란의 정전 협상이 지연되고 있는 점과 지난 28일 구마모토현 강진이 일본 경제에 미칠 영향은 계속 지켜볼 필요가 있다고 판단했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 추가 금리 인상에 나설 가능성이 커지면서 엔화 약세가 이어질 수 있다는 점도 고려한 것으로 보인다.

일본은행은 이날 함께 발표한 경제전망에서 2026회계연도 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 0.5%에서 0.6%로, 2027회계연도 전망치는 0.7%에서 0.8%로 각각 올렸다.

반면 2026회계연도 소비자물가 상승률 전망치는 2.8%에서 2.5%로 낮췄다. 2027회계연도 전망치는 2.3%에서 2.4%로 소폭 상향 조정했다.

일본은행은 일시적인 물가 변동을 제외하더라도 전반적인 물가 상승세가 물가안정 목표인 2%를 웃돌 가능성이 있다고 진단했다.

우에다 총재는 이날 오후 기자회견을 열고 금리 동결 배경과 향후 통화정책 방향에 대해 설명할 예정이다.

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