‘41.4도’ 지금껏 이런 기온은 없었다···기상 관측 사상 최고 기온 기록한 ‘이 도시’

경남 양산, 사흘 연속 낮 40도 넘는 ‘극한 폭염’ 부산·양산·창원·김해 등 경남권 ‘폭염중대경보’

경남 양산시의 낮 기온이 41.4도를 기록했다. 41.4도는 국내 기상관측 사상 역대 최고치다.

31일 기상청에 따르면 이날 오후 1시40분 경남 양산시(동면) 관측지점의 기온은 41.4도까지 치솟아 근대 기상 관측을 시작한 이후 전국 최고기온을 경신했다. 종전 국내 최고기온은 2018년 8월1일 강원 홍천에서 관측된 41.0도였다.

양산은 이날까지 사흘 연속 낮 최고기온이 40도를 넘어서며 극한 폭염이 이어지고 있다. 지난 29일과 30일 양산의 최고기온은 40.3도를 넘어섰다.

자동기상관측장비(AWS) 기록까지 포함해 국내 한 지점에서 사흘 이상 연속 40도를 넘는 기온이 관측된 사례는 현대적 기상관측이 시작된 1973년 이후 이번이 세 차례에 불과하다.

‘40도’에 도달하는 시각도 갈수록 빨라지고 있다. 29일에는 오후 3시30분쯤 처음 40도를 기록했지만, 30일에는 오후 1시10분, 31일에는 낮 12시36분으로 앞당겨졌다. 기상청은 “향후 양산시의 낮 기온은 더 오를 수 있다”고 했다.

현재 부산과 양산·창원·김해 등 경남권에는 폭염중대경보가 발령된 상태다. 이 밖에도 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려졌다.

경남 지역에 집중됐던 극한 폭염은 주말 이후 서울을 비롯한 수도권으로 확대될 것으로 전망된다. 그동안은 서풍 계열의 바람이 백두대간을 넘으며 뜨겁고 건조해지는 푄현상의 영향으로 영남을 중심으로 극한 폭염이 이어졌다. 그러나 다음 주부터는 바람 방향이 바뀌면서 동풍이 유입돼 서울 등 수도권의 기온이 큰 폭으로 오를 것으로 예상된다.