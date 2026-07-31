이 대통령, 아르헨티나서 FTA 협상 재개·핵심광물 협력 논의…밀레이 대통령과 정상회담 예정

남미를 순방 중인 이재명 대통령은 31일(현지시간) 마지막 방문지인 아르헨티나에서 하비에르 밀레이 대통령과 정상회담을 열고 핵심광물·에너지·식량 협력 강화 방안을 논의한다. 한·메르코수르(남미 공동시장) 무역협정 재개 방안도 협의한다.

이 대통령은 30일(현지시간) 부에노스아이레스에 도착해 2박3일간의 아르헨티나 공식 방문 일정을 시작했다. 한국 대통령의 아르헨티나 방문은 2004년 고 노무현 전 대통령 방문 이후 22년 만이다.

이 대통령은 31일(현지시간) 밀레이 대통령과 정상회담을 통해 리튬을 비롯한 핵심광물 공급망 협력체계 구축 방안을 협의한다. 아르헨티나의 풍부한 광물자원과 한국의 배터리·전기차 등 첨단 제조업 역량을 연결해 자원 개발과 가공, 소재·부품 생산으로 이어지는 협력 기반을 마련한다는 구상이다. 아르헨티나는 이차전지·스마트폰·노트북·전기자동차의 핵심 원료인 리튬 매장량 세계 4위 국가다.

브라질·아르헨티나·파라과이·우루과이로 구성된 남미 최대 경제협력체인 메르코수르와 자유무역협정(FTA) 재개 방안도 논의한다. 강유정 청와대 수석대변인은 “아르헨티나는 브라질과 함께 메르코수르의 핵심 회원국으로 한·메르코수르 무역협정 협상의 조속한 재개를 위한 협조를 확보하는데 중요한 국가”라고 말했다.

앞서 이 대통령은 지난 27일(현지시간) 브라질리아에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과의 정상회담에서 메르코수르 협상 재개 방안을 논의했다. 양국은 오는 12월 메르코수르 정상회의를 계기로 협상 재개를 발표하는 것을 목표로 실무그룹을 구성하기로 했다. 이 대통령은 밀레이 대통령과 정상회담을 통해 협상 재개에 더욱 속도를 낸다는 방침을 세웠다.

두 정상은 방산·과학기술·남극·문화·교육 등 양국 국민과 기업이 체감할 수 있는 실질 협력 확대 방안도 논의한다. 이를 뒷받침하기 위한 고위급 교류와 정부 간 협의체도 본격적으로 재가동할 예정이다.

이 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 “탱고의 열정과 축구를 향한 애정이 가득한 나라, 아르헨티나로 출발한다”며 “핵심광물과 에너지, 식량을 비롯한 경제안보 분야는 물론 문화, 과학기술, 우주항공 등 미래를 향한 새로운 협력의 길도 함께 열어갈 계획”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “우리 기업이 아르헨티나에서 추진하고 있는 리튬 개발사업의 이름이 ‘황금소금(Sal de Oro)’이라고 들었다”며 “이번 회담을 통해 양국의 협력 역시 황금과 같이 값지고 빛나는 결실을 맺을 수 있길 기대한다”고 적었다.

이 대통령은 정상회담을 마친 뒤 호르헤 마크리 부에노스아이레스 시장과 면담한다. 이 자리에서 아르헨티나 한인 사회에 대한 시 차원의 관심과 지원을 당부할 예정이다. 아르헨티나에는 한인 약 2만3000명이 거주하고 있다. 브라질에 이어 남미에서 두 번째로 큰 규모다.

이 대통령은 이날 저녁에는 동포 만찬 간담회를 열어 한인 사회의 애로를 듣는다. 아르헨티나 방문을 마치고는 독일 프랑크푸르트에서 동포들과 만난다. 이후 8박11일 간의 미국 샌프란시스코·브라질·칠레·아르헨티나 순방 일정을 마무리하고 다음달 3일 귀국한다.