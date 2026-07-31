호르무즈·홍해 이어 수에즈 운하까지 전쟁 불똥···사우디 ‘14국 방위군’ 창설

사우디아라비아가 30일(현지시간) 홍해에서 14개국이 참여하는 ‘다국적 해상 방위 연합’ 창설 계획을 발표했다. 전날 이집트 다미에타 항구의 선박이 피격당하며 수에즈 운하까지 위협받는 등 미·이란 전쟁의 여파가 지중해까지 번진 데 따른 대응이다.

사우디는 연합이 해상 안전을 강화하고 항행 자유를 보장하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 특히 후티가 봉쇄령을 선언한 바브엘만데브 해협과 아덴만에서의 공동 이익을 보장하는 것이 당면 과제다. 사우디 국방부는 “해상 안보는 공동의 책임으로, 합동 군사 작전과 계획·훈련·정보 교환으로 보장할 수 있다”며 “연합은 순수하게 방어를 위한 것이며 다른 국가나 연합을 공격하는 것을 목적으로 하지 않는다”고 말했다.

연합에는 쿠웨이트·카타르·바레인 등 걸프협력회의(GCC) 국가와 파키스탄·튀르키예·이집트·요르단 등 미·이란 전쟁에서 유발돼 중동 전역으로 번진 군사 충돌의 직간접적 이해 당사국들이 포함됐다.

잠시 멈췄던 미·이란 교전이 지난 29일 이란의 선제공격으로 재개되면서 중동 갈등은 사우디와 이라크, 나아가 이집트까지 번지고 있다. 전날 이집트 북주 지중해 항구도시 다미에타에서 미국 소유 선박 등 2척이 드론 공격을 받으면서 지중해와 홍해를 잇는 수에즈 운하까지 전쟁에 휘말리는 것 아니냐는 우려가 커졌다. 공격 주체는 아직 확인되지 않았다.

이집트가 전쟁에 휘말리게 되면 호르무즈 해협과 홍해 봉쇄로 촉발된 글로벌 에너지 위기는 더 심각한 위기에 직면할 것으로 보인다. 뉴욕타임스(NYT)는 이날 “현재 홍해로 수출되는 사우디 원유 거의 절반은 수에즈 운하와 지중해를 거쳐 아프리카 남단을 돌아가는 길고 비싼 항로를 이용하고 있다”며 “다미에타항 드론 공격은 이 항로조차 안전하지 않다는 점을 드러냈다”고 지적했다.

이란은 이집트 공습 사실을 부인하면서 의혹을 이스라엘로 돌렸다. 아바스 아라그치 이란 외교장관은 엑스에서 “이집트는 중요한 친구이자 파트너이며, 이집트 안보는 우리에게 무엇보다 중요하다”며 “지역 평화를 해치기 위해 이스라엘이 꾸미는 음모와 위장 작전을 경계해야 한다”고 주장했다. 이어 “위협 세력(이스라엘)은 무슬림 연대를 두려워하고 있다”고 덧붙였다. 이스라엘은 부인했다.

이집트는 사건 조사에 착수했다. 압델 파타 엘시시 이집트 대통령은 다미에타항에서 수거된 드론 잔해를 분석 중이며, 사실관계가 밝혀질 때까지 공격 주체를 추측하지 않을 것이라 페드로 산체스 스페인 총리와의 통화에서 밝혔다고 아나돌루 통신이 보도했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 요르단과 쿠웨이트의 미군 기지를 공격했다. 쿠웨이트 국방부 대변인은 “이란 공격이 쿠웨이트 북부에 있는 중국 기업 건물을 겨냥해 근로자 1명이 사망하고 건물에 심각한 손상이 발생했다”고 밝혔다. 이란은 전날 미 중부사령부(CENTCOM)의 케슘섬 공습으로 벌어진 민간인 사망 사고를 언급하며 항전 의지를 다졌다. 모하마드 갈리바프 이란 의회 의장은 “미국은 전장의 패배를 무고한 이들의 피로 만회하는 데 익숙해졌다”며 “대가를 치르게 될 것”이라고 경고했다.

미국은 이날 이란에서 가장 큰 항공사인 마한항공과 중국·인도·러시아 소재 기업 4곳 등을 제재 대상으로 지정하며 경제적 압박 수위를 한층 높였다. 제재 대상이 된 개인과 기업들의 미국 내 자산은 모두 동결되며, 이들이 50% 이상 지분을 소유한 기업도 자동으로 제재 대상이 된다. 스콧 베선트 미 재무장관은 “IRGC나 마한항공에 금융 서비스·물류·상업적 지원을 제공하는 자들은 테러 조직을 유지하는 데 일조하는 것”이라고 했다.