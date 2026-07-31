경남 양산 기온 41.4도까지 올라···사흘 연속 40도대

31일 경남 양산지역 기온이 41.4도까지 오르면서 지역에서 최고치를 또 갈아치웠다.

기상청에 따르면 이날 오후 1시 40분쯤 양산 기온이 41.4도를 기록했다. 2008년 12월26일 양산에서 기상관측을 시작한 이래 최고기온이다.

기상청이 기온 등의 순위를 관리하는 97개 ‘기후 통계 관측 지점’만 따지면 국내 역대 최고기온이다.

기존 최고기온은 2018년 8월1일 강원 홍천에서 기록된 41.0도였다.

자동기상관측장비(AWS) 관측 기록까지 포함해도 이날 양산보다 기온이 높게 올라간 사례는 많지 않다.

1973년 이후 관측 기록에서 2018년 8월1일 경기 광주시 초월읍 지월리(41.9도), 같은 날 서울 강북구(41.8도), 2024년 8월4일 경기 여주시 금사면(41.6도) 등 3건뿐이다.

양산 낮 기온은 29일부터 사흘 연속 40도를 넘고 있다. 국내에서 사흘 이상 기온이 40도까지 오른 사례는 1973년 이후 이번까지 세 번에 불과하다.

지난 2018년 8월 1∼3일 경기 안성(고삼) 기온이 사흘 연속 40도를 넘겼고, 같은 달 1∼4일 경북 영천(신녕) 기온이 나흘 연속 40도를 넘었다.

양산시는 기록적 불볕더위에 시민건강 지키기 위해 살수차 연장 운영, 양산 대여소 확대, 시민 생수 나눔 등 모든 행정력을 동원한 총력 대응에 나서고 있다.