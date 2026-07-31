“얼마나 만들기 싫었으면” “매직마우스냐” 조롱에도··· 페라리 첫 전기차 ‘완판’

페라리 ‘루체’ 올해 판매 목표 500대 조기 달성 출시 초기 정통 페라리와 거리 먼 디자인 ‘혹평’ ‘고객 등급 높이기’ 등 중국 부유층 공략 주효

애플사의 ‘매직마우스’를 닮았다며 출시 직후부터 비판을 받던 페라리의 순수 전기차 모델인 ‘루체’가 출시 두 달 만에 목표 판매를 채웠다. 중국 부유층과 미국 기술기업가들을 노린 공략이 성공했다는 분석과 함께, 한정판 차량 구매를 위해 고객 등급을 높이려는 기존 고객의 구매가 이어졌다는 분석도 나온다.

31일 영국 파이낸셜타임스(FT) 등 외신을 종합하면, 페라리는 이달 초 자사의 첫 번째 순수 전기차 모델인 ‘루체’의 올해 판매 목표인 500대를 달성했다. 이 차는 스포츠카 명가인 페라리가 지난 5월25일 이탈리아 로마에서 처음 공개한 모델로, 이탈리아 출고가는 55만유로(약 9억원)로 책정됐다.

루체의 판매량이 높은 이유와 관련해 중국 부유층과 미국 내 기술기업가들을 공략한 전략이 성공했다는 분석이 나온다. 실제 루체는 지난달 29일 중국에서 출시와 함께 초도물량 88대가 모두 계약 완료됐다. 분석가들은 페라리가 장기 목표로 세운 2030년까지 2500대 판매도 가능할 것으로 전망한다.

예상보다 빠른 판매 기록이 놀라운 것은, 사실 이 차가 출시 초기 각종 조롱의 대상이 됐기 때문이다. ‘정통 페라리’와는 거리가 먼 디자인이 혹평을 받았다. 특히 이 차의 디자인에 애플 출신 디자이너 조너선 아이브가 이끄는 디자인팀이 참여했고, 이에 애플의 ‘매직마우스’를 닮았다는 평가가 이어졌다. 해외 온라인커뮤니티인 레딧에서 한 이용자는 “페라리가 EV(전기차)를 얼마나 만들기 싫어했는지 증명한 차”라고 하기도 했다.

차에 대한 평가는 페라리를 2014년까지 이끈 루카 코르데로 디 몬테제몰로 전 회장이 비판에 가세하면서 더 악화했다. 그는 이탈리아 언론과의 인터뷰에서 “우리는 전설을 파괴할 위험에 처했다. 진심으로 유감스럽다”며 “적어도 차에서 앞발을 치켜든 말 문양(카발리노 람판테)은 지워주길 바란다”고 말했다. 이탈리아 밀라노 증시에서 페라리의 주가도 신차 출시 이후 8.5%까지 떨어졌다.

외신은 페라리 고객들이 이른바 ‘고객 등급’을 높이기 위해 차를 구매했을 가능성도 있다고 보고 있다. 고객들이 전기차 모델인 루체를 구매함으로써 전 세계 799대만 생산하는 F80과 같은 차량을 구매할 수 있다고 기대한다는 것이다. 페라리는 기존 고객의 구매 이력과 브랜드 충성도에 따라 희소 모델의 구매 기회를 먼저 제공하는 것으로 알려져 있다.

블룸버그는 지난달 한 구매자의 말을 인용해 페라리가 최고급 고객 자리를 유지하려면 루체를 구매하는 것이 중요하다는 점을 분명히 했다고 전했다. 중국의 한 페라리 딜러도 지난달 7일 FT와의 인터뷰에서 “루체를 구매하면 내연기관 모델보다 더 많은 고객 크레딧을 받을 수 있다는 말을 들었다”며 “이러면 한정판 모델을 구매하기가 더 쉬워질 것”이라고 말했다.

페라리 측은 이 보도들에 대해 “우리는 고객이나 수집가에게 페라리를 기쁘게 하려고 특정 모델을 사라고 권하지 않는다”며 부인하고 있다. 또 내연기관을 좋아하는 기존 고객들을 대상으로 한 차가 아니고 신규고객을 대상으로 하고 있다고 설명했다. 페라리는 앞서 딜러들에게 루체 모델과 한정판 내연 기관의 모델 구매를 연계하지 말라고 지침을 내리기도 했다.

그럼에도 FT는 이 같은 지침이 현장에서는 제대로 지켜지지 않을 가능성이 있다고 지적했다. 한 중국 고객은 FT와 인터뷰에서 “루체 모델 구매로 고객 등급이 높아지면 향후 한정판 모델을 더 쉽게 구매할 수 있다는 말을 들었다”고 전했다.