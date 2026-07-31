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본문 요약

피시방을 드나들며 게임에 몰두한 채 생후 7개월 된 아들을 제대로 돌보지 않아 숨지게 한 혐의로 20대 부부가 재판에 넘겨졌다.

이들은 대전 자택에서 생후 7개월 된 아들을 장기간 방치해 영양실조와 탈수 상태에 이르게 하고 결국 숨지게 한 혐의를 받는다.

검찰에 따르면 뚜렷한 직업이 없던 이들 부부는 피시방을 드나들며 게임에 몰두하는 등 어린 아들을 제대로 돌보지 않은 것으로 조사됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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게임에 빠진 20대 부모, 생후 7개월 아들 영양실조로 숨지게 해 구속기소

입력 2026.07.31 15:44

  • 강정의 기자

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검찰, 아동학대살해 혐의 적용

“장시간 방임으로 탈수·영양실조 사망”

대전지검·대전고검 전경. 강정의 기자

대전지검·대전고검 전경. 강정의 기자

피시방을 드나들며 게임에 몰두한 채 생후 7개월 된 아들을 제대로 돌보지 않아 숨지게 한 혐의로 20대 부부가 재판에 넘겨졌다.

대전지검은 아동학대살해 등의 혐의로 20대 부부 A씨와 B씨를 구속기소했다고 31일 밝혔다.

이들은 대전 자택에서 생후 7개월 된 아들을 장기간 방치해 영양실조와 탈수 상태에 이르게 하고 결국 숨지게 한 혐의를 받는다.

검찰에 따르면 뚜렷한 직업이 없던 이들 부부는 피시방을 드나들며 게임에 몰두하는 등 어린 아들을 제대로 돌보지 않은 것으로 조사됐다.

경찰은 지난 5일 병원으로부터 “영아가 숨진 상태로 이송됐다”는 신고를 받고 수사에 착수했다. 이후 국립과학수사연구원은 부검을 통해 “영양실조와 탈수로 사망한 것으로 보인다”는 소견을 제시했다.

숨진 아기의 체중은 당시 3㎏대로, 출생 당시와 큰 차이가 없었던 것으로 파악됐다. 질병관리청 표준성장도표에 따르면 생후 7개월 남아의 표준 체중은 8㎏ 안팎이다.

A씨 부부는 경찰 조사에서 아동을 제대로 돌보지 못한 점은 인정하면서도 살해의 고의성은 부인한 것으로 알려졌다.

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