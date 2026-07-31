대구 수성구 한 아파트 화재로 6명 ‘연기흡입’···영천 재활용 업체서도 불

대구와 경북 영천에서 31일 각각 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌였다.

이날 오후 1시51분쯤 영천시 신녕면 완전리 한 재활용 업체에서 불이 나 3명이 다쳤다. 소방당국은 이날 차량 20대와 인력 48명을 투입해 화재 40여분 만인 오후 2시37분께 큰 불길을 잡았다. 이어 오후 2시51분쯤 완전 진화에 성공했다.

화재는 유해화학물질 정화탱크 1대가 폭발하면서 발생한 것으로 추정된다. 소방당국은 “기름탱크에서 펑소리가 나면서 연기가 올라온다”는 내용의 신고를 받고 진화에 나섰다.

이 불로 A씨(30대)가 1도 화상(추정)을, 나머지 2명도 찰과상 등 가벼운 수준의 부상을 입었다.

앞서 이날 낮 12시11분쯤 대구 수성구 지산동 한 아파트 7층에서 불이 났다. 이 불로 주민 25명이 대피했으며, 이중 연기를 마신 6명은 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.

소방당국은 차량 26대와 인력 70여명을 투입해 불이 난 지 20여분 만인 낮 12시37분쯤 불을 완전히 껐다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.