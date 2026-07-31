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본문 요약

반도체 해외 운송 과정이 지난 30일 언론에 공개됐다.

국내 반도체 산업은 AI 시장 확대에 힘입어 호황을 이어가고 있다.

글로벌 D램 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스는 세계 시장의 60% 이상을 점유하고 있으며, AI 서버에 필수적인 고대역폭메모리 시장에서도 높은 경쟁력을 유지하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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삼전닉스 반도체, 귀한 몸값만큼 수출도 선박이 아닌 비행기 타네.

입력 2026.07.31 16:02

  • 한수빈 기자

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인천국제공항 화물터미널에서 30일 홍콩으로 가는 삼성전자와 SK하이닉스 양사 반도체 화물이 탑재 대기하고 있다. 한수빈 기자

인천국제공항 화물터미널에서 30일 홍콩으로 가는 삼성전자와 SK하이닉스 양사 반도체 화물이 탑재 대기하고 있다. 한수빈 기자

반도체 해외 운송 과정이 지난 30일 언론에 공개됐다. 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체가 인천국제공항 화물터미널에서 홍콩으로 향하는 대한항공 화물기에 탑재됐다. 정밀한 반도체 제품의 특성 상 반도체의 나라 간 이동은 선박이 아닌 비행기로 이송된다.

국내 반도체 산업은 AI 시장 확대에 힘입어 호황을 이어가고 있다. 글로벌 D램 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스는 세계 시장의 60% 이상을 점유하고 있으며, AI 서버에 필수적인 고대역폭메모리(HBM) 시장에서도 높은 경쟁력을 유지하고 있다.

31일 국내 증시도 반도체주 강세에 힘입어 급등했다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 큰 폭으로 오르며 코스피와 코스닥 시장에는 장 초반 매수 사이드카가 발동됐다. 미국 주요 빅테크 기업들의 호실적과 AI 투자 확대 기대감이 반도체 업종 전반에 대한 투자심리를 끌어올린 것으로 분석된다.

삼전닉스 반도체, 귀한 몸값만큼 수출도 선박이 아닌 비행기 타네. [현장 화보]
삼전닉스 반도체, 귀한 몸값만큼 수출도 선박이 아닌 비행기 타네. [현장 화보]

다만 업계에서는 메모리 반도체 초호황이 이어지는 가운데 미국의 공급망 정책 변화와 중국의 반도체 기술 추격 등 대외 변수에도 대비해야 한다는 지적이 나온다. 중국은 메모리 반도체 생산 확대와 반도체 제조 장비 개발에 속도를 내며 기술 자립을 추진하고 있다.

반도체는 한국 수출을 이끄는 핵심 품목이다. AI 산업 성장과 함께 세계 시장에서 경쟁력을 이어가는 동시에 급변하는 글로벌 공급망에 대응하기 위한 기술 초격차 확보가 과제로 꼽힌다.

지난 30일 인천국제공항 대한항공 화물터미널에서 관계자들이 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체를 항공기에 탑재하고 있다. 공동취재사진

지난 30일 인천국제공항 대한항공 화물터미널에서 관계자들이 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체를 항공기에 탑재하고 있다. 공동취재사진

30일 인천국제공항 대한항공 화물터미널에서 관계자들이 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체를 항공기에 탑재하고 있다. 공동취재사진

30일 인천국제공항 대한항공 화물터미널에서 관계자들이 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체를 항공기에 탑재하고 있다. 공동취재사진

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