폭염에 올여름 온열질환자 1700명 넘어···추정 사망자도 13명

전국적인 폭염이 이어지면서 올해 온열질환자가 1700명을 넘어섰다. 온열질환 추정 사망자도 누적 13명으로 늘어난 상황에 기록적인 폭염이 당분간 이어질 것으로 예보되면서 피해가 더욱 커질 수 있다는 우려가 나온다.

31일 질병관리청의 온열질환 응급실감시체계에 따르면 지난 5월15일부터 7월30일까지 전국에서 발생한 온열질환자는 모두 1701명으로 집계됐다. 이 가운데 온열질환 추정 사망자는 13명이다. 이번 통계는 전국 516개 응급실 운영 의료기관이 참여한 표본감시 결과를 바탕으로 한 잠정 집계다.

지역별로는 경기에서 355명의 환자가 발생해 가장 많았다. 이어 경북(180명), 전남광주(156명), 서울(153명), 경남(148명), 전북(116명), 충남(104명) 순이었다. 추정 사망자는 전남광주와 강원, 경북, 제주에서 각각 2명, 서울·부산·경기·경남에서 각각 1명 발생했다.

환자의 77.6%인 1320명은 남성이었고 여성은 381명(22.4%)이었다. 연령별로는 60대가 314명(18.5%)으로 가장 많았고, 50대 285명(16.8%), 40대 245명(14.4%), 30대 239명(14.1%) 순이었다. 65세 이상 고령층은 전체의 31.6%인 537명을 차지했다.

직업별로는 단순노무 종사자가 363명(21.3%)으로 가장 많았다. 이어 미상 250명(14.7%), 무직 237명(13.9%), 농림어업 숙련종사자 144명(8.5%) 순이었다.

온열질환 유형은 열탈진이 1039명(61.1%)으로 가장 많았고, 열사병 277명(16.3%), 열경련 208명(12.2%), 열실신 158명(9.3%) 순으로 나타났다.

환자의 79.4%인 1351명은 실외에서 발생했다. 실외 발생 장소는 작업장(453명), 운동장·공원(250명), 길가(206명) 순이었으며, 실내에서는 작업장(118명)과 가정(100명)에서 주로 발생했다.

기록적인 폭염도 이어지고 있다. 이날 경남 양산에서는 낮 기온이 41.4도까지 치솟아 국내 기상관측 사상 최고기온을 기록했다. 이는 기상청이 기온 순위를 관리하는 97개 기후통계 관측지점 기준 역대 최고기온이다.

이날 오후 1시 기준 경남권 일부 지역(부산 중부·서부, 양산, 창원, 김해)에는 폭염중대경보가 발효됐다. 폭염중대경보는 폭염경보가 내려진 지역에서 일 최고기온이 39도 이상이거나 최고체감온도가 38도 이상일 때 발령된다. 전국 대부분 지역에도 폭염특보가 내려진 상태다.

폭염은 당분간 계속될 것으로 전망된다. 기상청은 전날 브리핑에서 그동안 상대적으로 기온이 낮았던 서쪽 지역의 기온도 크게 오를 것으로 내다봤다. 서울 등 수도권도 다음 주부터 낮 최고기온이 37도 안팎까지 오를 것으로 예상된다.