중 해군, 7500t급 주력 구축함서 ‘항모 킬러’ YJ-20 발사 장면 첫 공개…태평양 미사일 경쟁 고조

중 해군 건군절 99주년 앞두고 공개 전승절 80주년 열병식 공개된 미사일 남중국해 등 실전 배치 가능성 시사

중국 해군 주력 전함인 7500t급 구축함에서 ‘항공모함 킬러’로 불리는 신형 극초음속 미사일 YJ-20을 발사하는 장면이 처음 공개됐다. 중국이 미국·일본 등을 겨냥해 해당 미사일을 실전 배치할 가능성을 보여준다는 해석이 나왔다.

중국인민해방군은 건군절 99주년을 사흘 앞둔 지난 29일 웨이보 공식계정과 중국중앙TV(CCTV)를 통해 제승(制勝·승리를 쟁취하다)이란 제목의 영상을 공개했다. 3분 34초 분량의 영상에는 052D형 구축함 전면 수직발사체계에서 YJ-20 극초음속 미사일이 발사되는 장면이 담겼다. 목표물 타격 장면은 없었고, 영상 촬영 시점은 알려지지 않았다.

YJ-20은 지난해 9월 베이징 톈안먼 광장에서 열린 ‘중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식에서 처음 공개됐다. 중국이 양산에 들어간 최초의 해상 대함 극초음속 미사일이다.

중국 당국은 이 미사일의 구체적인 제원을 공개하지 않았지만, 군사 전문가들은 마하 6 이상의 순항 속도와 마하 9에 달하는 종말 단계 속도를 낼 수 있으며 사거리는 1000~1500㎞에 달할 것으로 추정하고 있다. 활공고도가 40~60㎞라 경보 레이더의 사각지대에 해당하며, YJ-12·YJ-18 등 이전 대함 미사일 모델보다 요격 능력이 크게 향상됐다. 극초음속 미사일의 요격은 거의 불가능하다.

7500t급 052D형 구축함에서의 발사 장면이 공개된 것은 처음이다. 중국군은 지난해 12월 1만t급 055형 구축함 우시함에서 YJ-20이 발사되는 영상을 공개한 바 있다.

052D형 구축함은 중국 해군이 현재 해상에서 실전 운용하는 주력 전함이다. 중국 해군은 운용 중인 055형 구축함은 10척으로 알려진 반면, 052D형 구축함은 약 35척이 실전 배치됐거나 건조 중이다.

중국 군사 전문가 쑹중핑은 영문 관영매체 글로벌타임스에 “YJ-20이 높은 수준의 표준화 능력을 보여줬다”며 “향후 여러 첨단 전함에 기본 장착되는 무기가 될 수 있다”고 말했다. 그는 이 미사일이 실전 배치되면 미 해군에게 악몽이 될 것이라고 전했다.

미국 싱크탱크인 디펜스 프라이어리티스의 아시아 프로그램 책임자 라일 골드스타인은 이번 발사가 단순 시험 발사를 넘어서며 중국군의 미사일 전력과 함대 운용 체계의 결합이 깊이 이뤄지고 있다고 말했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 전했다.

중국군의 영상 공개는 일본 해상자위대가 처음 토마호크 미사일을 발사한 날 이뤄졌다. 일본 방위성에 따르면 일본 해상자위대 이지스함 초카이호는 지난 29일 태평양 해상에서 토마호크 미사일을 발사했다. 토마호크는 미 해군이 운용하는 대표적인 장거리 정밀타격 순항미사일로 사거리가 1600~2500㎞에 이르러 북·중·러를 사정거리에 둔다. 일본이 토마호크 미사일을 실제 시험 발사한 것은 이번이 처음이다.

중국은 앞서 지난 6일 동중국해에서 실시한 러시아와의 합동 해군훈련에서 처음으로 잠수함탄도미사일(SLBM)을 발사했다.