‘삼전닉스 불기둥’, 코스피 역대 최대 18% 폭등…JP모건 “레버리지 ETF 청산 사실상 완료”

국내 증시가 31일 역대 최대 상승률을 기록하며 폭등했다. 5500선까지 밀려났던 코스피 지수는 단숨에 6500선을 회복했다. 미국 빅테크 기업들의 실적 호조로 인공지능(AI) 투자 둔화 우려가 일부 해소되고 미국 금리인상 가능성이 줄어들면서 대형 반도체 종목이 급등한 영향이다.

증권가에서는 반도체 종목이 그간 크게 흔들렸지만 실적이 뒷받침돼 기초체력이 탄탄하다는 의견과 AI 투자 확대 기조가 확실하게 이어질지는 지켜봐야 한다는 신중론도 나온다. JP모건은 이날 한국 증시의 변동성을 키운 레버리지 상장지수펀드(ETF) 청산이 막바지에 접어들어 투자 매력이 높아졌다는 분석을 내놨다.

코스피는 이날 전장 대비 1001.89포인트(17.91%) 오른 6595.45에 마감했다. 코스닥은 전장 대비 74.98포인트(11.63%) 오른 719.76에 마쳤다.

국내 증시는 이날 장 초반부터 급등하면서 두 시장에 연달아 매수 사이드카가 발동됐다.

특히 코스피는 이날 역대 최대 상승률·상승폭을 기록했다. 기존 상승률 최대 기록은 글로벌 금융위기 당시인 2008년 10월 10월의 11.95%이었고, 상승폭 최대 기록은 지난달 9일 기록한 612.52포인트였다.

이날 상승의 주역은 대형 반도체주였다. 삼성전자는 이날 전장 대비 26.81% 오른 26만2500원을 기록하며 역대 최대 상승률을 보였다. 삼성전자우도 전장 대비 30% 오른 41만6000원에 마감했다.

SK하이닉스도 전장 대비 27.84% 오른 171만8000원에 마치며 상한가를 기록했다. SK하이닉스가 상한가를 기록한 건 2015년 상·하한가 제한폭이 ±30%로 확대된 이래 처음이다. SK하이닉스 모회사인 SK스퀘어도 29.91% 오른 103만8000원에 마쳤다.

이날 외국인의 대규모 매수세가 증시를 끌어올렸다. 외국인은 이날 7조2197원 순매수하며 2거래일째 ‘사자’ 행렬을 이어갔다. 기관은 1조1783억원 순매수했고 개인은 8조2543억원 순매도하며 차익 실현에 나섰다.

간밤 마이크로소프트, 애플 등 빅테크 기업들이 시장 기대를 웃도는 실적을 내놓으면서 인공지능 AI 투자 둔화 논란을 일부 잠재운 게 반도체주를 중심으로 투자심리를 회복시킨 것으로 분석된다. 이에 따라 간밤 뉴욕증시에서도 마이크론(18.36%), 샌디스크(25.99%) 등 반도체주가 폭등했다.

여기에 미국의 2분기 국내총생산(GDP) 증가율이 둔화하고 미국 6월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전월에 비해 낮아지면서 금리인상 가능성이 낮아진 점도 국내 증시에 긍정적 요인으로 작용한 것으로 풀이된다.

김주연 미래에셋증권 연구원은 “하이퍼스케일러 기업들의 실적을 확인한 후 AI 인프라 투자 모멘텀(상승 동력) 약화 우려가 완화되며 반도체주가 급반등했다”고 말했다.

증권가에서는 국내 증시 반등이 지속할지, 하루 ‘반짝’ 반등에 그칠지 주시하고 있다. 실적을 통한 회복세라는 평가도 있지만 아직 불확실성이 해소되지 않았다는 신중론도 있다.

한지영 키움증권 연구원은 “여전히 과매도, 낙폭 과대 영역에 머물러 있는 상태로 증시 바닥권 영역에서 반등 촉매를 확보해가고 있다”며 “실적을 통한 코스피 전반의 이익 신뢰성이 회복되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다”고 말했다.

이준영 유진투자증권 연구원은 “대형 반도체 회복과 개인 매물 소화가 남은 과제”라며 “불확실성이 잦아드는지, 시장 피로도 해소 여부에 주목할 필요가 있다”고 말했다.

글로벌 투자은행(IB)JP 모건은 한국 증시 변동성을 확대해온 각종 레버리지 ETF 청산이 거의 끝나 한국 증시의 투자 매력이 높아졌다는 분석을 내놨다.

믹소 다스 JP모건 한국 주식시장 전략 총괄은 이날 보고서에서 “한국 증시는 지난달 중순 이후 강도 높은 디레버리징 과정을 거쳤지만 현재는 대부분의 차입 축소가 마무리 단계에 진입했다”며 “여러 변수가 있을 수 있지만 낮아진 밸류에이션과 견조한 실적 모멘텀을 감안하면 매력적인 투자 구간”이라고 밝혔다.