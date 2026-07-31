[속보] 청와대, 형사소송법 통과에 “국회 최종 판단 존중”

청와대는 31일 검찰 보완수사권 완전 폐지를 골자로 한 형사소송법이 국회 본회의를 통과하자 “국회의 입법 과정과 최종 판단을 존중한다”고 밝혔다.

성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 공지를 통해 “청와대는 이번 개정안이 현장에서 차질 없이 시행되고, 국민께서 삶 속에서 그 변화를 체감하실 수 있도록 최선을 다하겠다”며 이같이 말했다.

성 수석은 “이번 형사소송법 개정은 수사와 기소의 분리를 통해 권력의 독점과 남용을 막는 한편, 피해자와 국민 인권 보호 수준을 높임으로써 형사사법 시스템이 국민 곁으로 한 걸음 더 다가서도록 할 것”이라고 밝혔다.

국회는 이날 본회의를 열고 재석의원 178명 중 찬성 175명, 반대 2명, 기권 1명으로 형사소송법 개정안을 가결했다.

이날 통과된 형사소송법 개정안은 수사와 기소를 완전히 분리해 검사의 직접 수사를 막는 내용이 골자다. 검사의 보완수사권도 폐지된다.

검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있다. 경찰은 1개월 안에 보완수사를 마쳐야 하며 결과를 검사에 알려야 한다. 보완 수사 기간은 최대 1개월 연장할 수 있다.