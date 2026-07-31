창간 80주년 경향신문

‘대중음악인 등용문’ 제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 경연

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선이 31일 서울 강동구 호원아트홀에서 펼쳐졌다.

국내 최고 권위의 대중음악인 등용문인 경향실용음악콩쿠르는 2007년에 시작해 올해 20회를 맞았다.

경향신문이 주최하고 호원대학교, 한국콘텐츠진흥원, SJA실용전문학교, 한국음악저작권협회.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘대중음악인 등용문’ 제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 경연

입력 2026.07.31 17:06

  • 강윤중 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 대학·일반부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 베이스를 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 대학·일반부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 베이스를 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선이 31일 서울 강동구 호원아트홀에서 펼쳐졌다.

이날 기타, 베이스, 건반, 드럼 등 악기 부문 본선에 진출한 64명이 경연을 벌였다.

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 대학·일반부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 기타를 연주하고 있다.2026.7.31. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 대학·일반부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 기타를 연주하고 있다.2026.7.31. 강윤중 선임기자

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 고등부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 드럼을 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 고등부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 드럼을 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자

지난 7월14일부터 28일까지 열린 중등부, 고등부, 대학·일반부 예선에 보컬 462명, 악기 468명, 작곡·싱어송라이터 92명 등 총 1022명이 참가했다. 이 중 본선에 진출한 참가자들이 30~31일 이틀간 부문별로 실력을 겨뤘다.

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 고등부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 색소폰을 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 고등부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 색소폰을 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 고등부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 트럼펫을 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 고등부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 트럼펫을 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 고등부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 트롬본을 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 고등부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 트롬본을 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자

제20회 경향실용음악콩쿠르 심사위원들이 31일 서울 강동구 호원아트홀에서 열린 본선 악기 부문 심사를 하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

제20회 경향실용음악콩쿠르 심사위원들이 31일 서울 강동구 호원아트홀에서 열린 본선 악기 부문 심사를 하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자

시상식과 수상자 연주회는 오는 8월27일 홍대 웨스트브릿지 라이브홀에서 열린다.

국내 최고 권위의 대중음악인 등용문인 경향실용음악콩쿠르는 2007년에 시작해 올해 20회를 맞았다. 경향신문이 주최하고 호원대학교, 한국콘텐츠진흥원, SJA실용전문학교, 한국음악저작권협회. YAMAHA가 후원한다.

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 대학·일반부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 베이스를 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자 사진 크게보기

제20회 경향실용음악콩쿠르 본선 악기 부문 대학·일반부 참가자가 31일 서울 성동구 호원아트홀에서 베이스를 연주하고 있다. 2026.7.31. 강윤중 선임기자

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글