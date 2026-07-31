제20회 경향실용음악콩쿠르 본선이 31일 서울 강동구 호원아트홀에서 펼쳐졌다.

이날 기타, 베이스, 건반, 드럼 등 악기 부문 본선에 진출한 64명이 경연을 벌였다.

지난 7월14일부터 28일까지 열린 중등부, 고등부, 대학·일반부 예선에 보컬 462명, 악기 468명, 작곡·싱어송라이터 92명 등 총 1022명이 참가했다. 이 중 본선에 진출한 참가자들이 30~31일 이틀간 부문별로 실력을 겨뤘다.

시상식과 수상자 연주회는 오는 8월27일 홍대 웨스트브릿지 라이브홀에서 열린다.

국내 최고 권위의 대중음악인 등용문인 경향실용음악콩쿠르는 2007년에 시작해 올해 20회를 맞았다. 경향신문이 주최하고 호원대학교, 한국콘텐츠진흥원, SJA실용전문학교, 한국음악저작권협회. YAMAHA가 후원한다.