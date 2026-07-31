삼전닉스 레버리지 대책 효과 있었나···거래대금 하루만에 75% 급감

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF) 투자시 예탁금을 대폭 높인 대책 시행 첫날인 31일 ETF의 거래대금이 전날에 비해 75% 급감한 것으로 나타났다. 진입 장벽이 높아지면서 거래량을 줄이는 데 효과를 거둔 것으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 이날 삼성전자 단일종목 레버리지 7종과 SK하이닉스 단일종목 레버리지 7종 등 14종의 ETF 총 거래대금은 2조4686억2964만원으로 집계됐다. 삼성전자 단일종목 인버스 1종과 SK하이닉스 인버스 1종까지 합친 16종의 ETF 총 거래대금은 3조721억2049만원이었다.

단일종목 레버리지·인버스 16종의 ETF 총 거래대금은 전날에 비해 9조3764억9999만원 줄어 하루 만에 75%가 감소했다. 7월 한달간 일평균 거래대금(11조8552억9568만원)과 비교해도 74% 줄어든 수준이다.

이날 이 ETF가 일간 수익률 2배로 추종하는 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 폭등하고 ETF 주가 역시 폭등했지만 기존 증권포함 1000만원에서 현금 3000만원으로 예탁금 ‘진입장벽’을 높이자 거래량이 급감한 것이다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 삼성전자 단일종목 레버리지 7종은 이날 전장 대비 48~35% 오른 1만1000~1만2000원대에 마감했다. SK하이닉스 단일종목 레버리지 7종은 이날 전장 대비 56~59% 오른 9000~1만1000원대에 거래를 마쳤다.

삼성전자는 이날 전장 대비 26.81% 오른 26만2500원을 기록하며 역대 최대 상승률을 보였다. SK하이닉스도 전장 대비 27.84% 오른 171만8000원을 기록하며 상한가를 기록했다. SK하이닉스의 상한가는 2015년 상·하한가 제한폭이 ±30%로 확대된 이래 11년만에 처음이다.

정부가 이날부터 단일종목 레버리지 ETF 보완대책으로 시행한 투자자 기본 예탁금 상향 조치가 거래량 감소에 효과를 낸 것으로 풀이된다.

예탁금 액수도 올라갔지만 예탁금으로 인정되는 기준도 엄격해졌다. 기존에는 대용 증권 매도(T일) 즉시 기본예탁금이 현금과 동일하게 인정돼 결제(T+2일)가 완료돼 현금이 입금되기 이전에도 이들 상품을 매수할 수 있지만 이날부터는 증권 매도 후 현금이 실제로 입금되는 날(T+2일)에 현금 예탁금으로 인정된다.

정부는 추가 대책으로 개인별 투자한도 20% 설정과 투자자 거래 비용 부담 가중, 레버리지 배율 조정 허용 등 조치도 추진할 방침이다.