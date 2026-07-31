‘충주맨’ 김선태, ‘돈선태 성공시대’ 자진 하차···리센느 ‘사투리 논란’에 “능력 부족”

충북 충주시청 공식 유튜브 채널에서 ‘충주맨’으로 인기를 끌었던 전 충주시 주무관 김선태씨가 KBS 웹 예능 <돈선태 성공시대>에서 자진 하차했다.

김씨는 31일 개인 유튜브 채널 ‘김선태’를 통해 “단독 MC로 방송을 이끌어가는 것에 대한 부족함을 많이 느꼈다”며 “자진 하차하는 것으로 결정했다”고 밝혔다.

김씨는 지난 29일 공개된 <돈선태 성공시대> 선공개 영상에서 그룹 리센느 멤버 원이에게 불거졌던 ‘무섭노’ 사투리 논란을 다시 언급해 비판받았다.

김씨는 리센느 멤버들, 소속사 대표에게 사과했다며 “이번 일을 계기로 스스로를 돌아보겠다. 앞으로 이런 일이 없도록 하겠다”고 말했다.

KBS도 이날 입장을 내고 “수차례 논의 끝에 김선태의 하차 의사를 받아들여 디지털, 방송 편성 모두 취소하게 됐다”고 밝혔다.

KBS는 “출연자(원이)가 오랜 시간 가장 억울하게 생각해왔던 논란에 대해 직접 심경과 소신을 밝힐 수 있는 자리를 마련하고자 했다”며 “제작 의도와는 별개로 일부 표현과 연출 방식이 출연자와 시청자 여러분께 불편함과 상처를 드릴 수 있었다는 점을 엄중하게 받아들이고 있다”고 전했다.