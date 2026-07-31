미·하마스 가자지구 평화 합의···중동 질서 시험대

도널드 트럼프 미국 대통령과 그가 주도하는 평화위원회가 30일(현지시간) 팔레스타인 가자지구의 완전 비무장을 핵심으로 하는 평화 합의안을 발표했다. 팔레스타인 무장 정파 하마스가 무장 해제하고, 이스라엘군이 철수하며 전쟁으로 파괴된 가자지구를 재건한다는 것이 골자다. 하마스도 이에 합의했다.

기대와 우려는 교차한다. 오랜 분쟁으로 신음한 가자지구가 새롭게 출발할 수 있다는 관측이 나오는 한편 당사국 이스라엘의 불만이 걸림돌이 돼 실제 합의 이행까지는 갈 길이 멀다는 회의론도 만만치 않다.

가자지구 비무장화···“기념비적 진전”

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “오늘 평화위원회가 하마스와 가자지구의 모든 무장단체의 완전한 무장해제를 위한 역사적 합의에 도달했다”며 “(가자지구의) 지속적 평화와 안보를 향한 기념비적 진전”이라고 밝혔다.

평화위원회는 가자지구의 치안 유지와 재건을 총괄하는 최고 의사 결정기구로 트럼프 대통령 주도로 올해 초 출범했다.

곧이어 하마스도 합의 사실을 인정했다. 공식 성명을 내지는 않았으나 하마스 고위 관계자들이 언론에 잇따라 입장을 밝히며 큰 틀의 합의에 도달했음을 알렸다.

합의안 전문은 공개되지 않았다. 다만 트럼프 대통령과 평화위원회 발표, 언론 보도를 종합하면 합의문에는 하마스의 무장 해제와 행정권 포기, 이스라엘군의 단계적 철수, 다국적 병력으로 구성된 국제안정화군의 가자지구 내 배치 등이 담겼다.

합의에 따라 하마스는 무장을 해제하고 지하 터널과 무기 생산 시설을 폐쇄한다. 하마스 무장 해제와 이스라엘군의 철수는 단계별로 연동된다. 가자지구의 행정은 새롭게 출범할 통치기구 가자 국가행정위원회(NCAG)가 맡는다. 국제안정화군(ISF)은 새 정부와 협력해 치안을 담당하며 이스라엘과 가자지구 사이의 완충 역할을 한다.

트럼프 대통령은 이번 합의가 가자지구의 새로운 통치 체제 구축을 위한 전환점이 될 것이라고 강조했다. 그는 “가자지구가 마침내 새로운 팔레스타인 정부의 통치를 받게 되는 결정적 단계”라며 “새 정부는 평화위원회가 긴밀히 협력해 팔레스타인 주민을 지원할 것”이라고 밝혔다.

이번 합의는 2023년 10월 하마스가 이스라엘을 공격하며 전쟁이 시작된 이후 약 2년9개월 만에 이뤄졌다.

일단 합의는 했지만, 갈 길 ‘구만리’

하지만 갈 길은 멀다. 핵심 당사국인 이스라엘이 공식 입장을 내지 않은 채 침묵 중이다. 예루살렘포스트는 소식통을 인용해 “이번 합의에 이스라엘의 요구가 충분히 담기지 않았다”며 이스라엘 정부가 탐탁지 않게 여기고 있다고 전했다. 이스라엘은 하마스의 완전 무장 해제가 이뤄지기 전까지 가자지구에서 철수하지 않겠다는 입장인 것으로 알려졌다.

하마스는 이스라엘 철군을 전제 조건으로 내세우고 있다. 하마스 협상대표단 관계자는 알자지라에 “이스라엘군이 먼저 철수하지 않는 한 무장해제를 위한 어떤 조치도 취하지 않을 것”이라고 말했다.

이스라엘이 마지못해 미국의 요구를 수용하는 모양새로 합의를 받아들일 가능성은 남아있다. 일단 미국의 압박이 변수다. 미 당국자는 “만약 이스라엘이 동의하지 않는다면 트럼프 대통령은 매우, 매우 실망할 것”이라고 말했다.

미·이스라엘 간 사전 조율이 오간 정황도 보인다. 미 온라인 매체 액시오스의 바락 라비드 기자는 이날 엑스에서 미 고위 관료의 발언을 인용하며 트럼프 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 최근 회담, 이후 네타냐후 총리와 J D 밴스 미국 부통령·스티브 윗코프 미 중동 특사 간 후속 회담 등에서 해당 사안이 논의됐다고 말했다. 트럼프 대통령과의 회담 전 네타냐후 총리가 가자지구 국제안정화군(ISF) 진입을 승인한 점도 이러한 추정에 힘을 싣는다.

비무장화가 시작되더라도 평화 체제 안착에는 적지 않은 시간이 걸릴 것으로 보인다. 평화위원회 측은 무장 해제 작업에 짧게는 200일, 길게는 최대 350일이 걸릴 수 있으며 기술·실무적 문제로 더 길어질 수 있다고 예상한다. 합의의 세부 내용을 다듬는 작업도 필요한 전망이다.

미국 싱크탱크 퀸시 연구소의 애덤 와인스타인 연구원은 알자지라에 “이번 합의는 매우 중요하지만 획기적 전환점인지는 불분명하다”고 평가했다. 그는 하마스 외 무장단체가 가자지구에서 활동하거나, 이스라엘 강경파가 하마스 무장을 주장하는 등 방해 공작을 펼칠 수 있다며 “결국 중요한 건 검증”이라고 말했다.

80년 가까이 이어온 이스라엘·팔레스타인 문제가 완전히 해결됐다고도 볼 수 없다. 무단 점거 논란을 빚는 유대인 정착촌 문제나 팔레스타인의 국가 인정 여부 등은 포함되지 않았다. 이번 합의가 길고 긴 여정의 출발점일 뿐이라는 시각이 지배적인 것도 이 때문이다.

중동 질서에 변화 찾아올까

이번 합의가 현실화한다면 중동 역내 질서에도 큰 변화가 예상된다. 우선 아랍 국가와 이스라엘 간 관계 개선을 골자로 한 ‘아브라함 협정’이 힘을 받을 가능성이 크다. 트럼프 행정부는 수니파 맹주인 사우디아라비아의 아브라함 협정 가입을 압박해왔지만 사우디는 가자지구 문제 해결이 선행돼야 한다는 이유로 이를 거부해왔다.

최근 트럼프 대통령의 돌발 발언으로 제동이 걸린 ‘미·사우디 원자력 협정’도 탄력을 받을 전망이다. 미·사우디 원자력 협정에 양국이 서명했다는 소식이 알려진 후, 미국이 “사우디가 아브라함 협정에 가입하지 않으면, 거래는 무효”라고 밝히면서 원자력 협정도 불확실해졌다는 평가가 나왔다. 그러나 이번 평화 합의로 가자지구 문제 해결에 진전이 보일 경우, 사우디 입장에서는 이스라엘과 관계 정상화에 나설 명분을 확보할 수 있게 됐다.

친이란 대리 세력을 통해 역내 영향력을 유지해 온 이란에는 악재다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이달 초 치러진 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 장례식을 찾은 하마스 조문단에게 “합의서 서명을 서두르지 말라”고 촉구했다고 미 온라인 매체 액시오스가 이날 보도했다. 다만 미국과 전쟁을 치르고 있는 만큼 이란이 하마스 문제에 신경 쓸 여력이 부족할 수 있다고 AP통신은 전했다.