섬마을 식수부족·과일 햇빛데임···폭염·가뭄에 몸살

경남 지역에 사흘 연속 40도를 넘어서는 기록적인 폭염과 가뭄, 해역 고수온 현상이 동시에 들이닥치면서 지자체들이 재난안전대책본부를 가동하고 비상 대응에 나섰다.

31일 양산의 낮 최고기온이 기상관측 이래 가장 높은 41.4도까지 치솟고 사천만·강진만 해역에 고수온 경보가 발효된 가운데, 각 시·군은 살수차 동원과 농가 일소(햇빛데임)피해 예방 지도, 도서 지역 비상 식수 공급 등 피해 최소화에 행정력을 집중하고 있다.

경남 양산시가 연일 이어지는 기록적 폭염에 대응해 재난관리기금 1억 4400만원을 긴급 투입하고 살수차 운영을 대폭 확대한다. 31일 오후 1시 40분 기온이 41.4도까지 치솟으며 기상관측 이래 최고치를 기록했고, 29년부터 사흘 연속 40도를 넘겼다.

이에 시는 기존 5대(공공 3대, 민간 2대)이던 살수차를 민간 6대 추가 확보를 통해 총 11대로 늘려 주거밀집지역 등에 집중 투입하며, 공공시설 23곳에 양산 1000개를 비치하는 등 체감형 대책에 총력을 기울이고 있다.

통영시와 한국수자원공사는 지난 30일 계속되는 가뭄으로 인한 식수 고갈 어려움을 겪고 있는 산양읍 추도마을(미조, 대항, 샛개, 오곡)에 병물 1.8ℓ 2500여병을 전달했다.

올해 누적 강우량이 평년의 56% 수준인 통영 산양읍 추도리는 광역상수도 미공급 지역으로 소규모 급수시설을 통해 생활용수를 이용하고 있는 지역이다. 지속된 가뭄으로 시설의 저수량이 감소함에 따라 주민들의 불편을 최소화하기 위해 수자원공사와 협업해 병물을 지원했다.

사천시는 지난 27일 오후 2시 기준 사천만·강진만 해역에 고수온 경보가 발효됨에 따라 양식생물 피해 최소화를 위한 현장 대응을 강화했다. 사천시는 고수온 특보 해제 때까지 사료 급식량 조절, 조기 출하 등을 적극 지도하고 있다. 특히 사육밀도가 높아 산소 부족으로 발생할 수 있는 고수온 피해를 막고자 액화산소공급기와 산소발생기 등 고수온 대응 장비 지원을 강화하고 있다.

거창군은 지속되는 폭염과 강수량 부족으로 중생종 사과 ‘홍로’를 중심으로 일소피해가 발생함에 따라 농가에 철저한 예방관리를 당부했다. 착색기에 접어든 홍로 품종은 적엽작업 후 직사광선 노출이 급격히 늘면서 피해가 발생하고 있어, 군은 과실을 직접 가리는 잎만 단계적으로 제거하고 폭염 기간 적엽을 최소화하도록 지도하고 있다.

창원시도 ‘폭염 대응 전담반’ 2개반 16개 부서를 비상근무에 투입하고, 독거노인과 장애인 등 취약계층 대상 ‘밀착형 안부 확인’을 기존 일 1회에서 2회로 늘렸다. 무더위쉼터 1010곳과 폭염저감시설 431곳 점검을 강화하고, 마을앰프 365곳을 활용한 폭염 행동요령 방송과 도심 도로변 살수차 운영을 대폭 확대했다.

한편, 경남지역 지난달 22일부터 신고된 폭염 가축 폐사신고는 현재 2만2702마리로 집계됐다. 지난 5월15일부터 도내 누적 온열질환자는 148명이며, 이 가운데 사망자는 사천·고성·하동에서 각각 1명씩 모두 3명이다.