이것이 ‘진정한 롤러코스피’···하루 만에 1000 포인트 ‘역대 최대 폭등’

‘진정한 롤러코스피.’

코스피 지수가 31일 사상 최대 규모로 상승하면서 이날 하루만 각종 신기록이 쏟아졌다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 1001.89포인트 급등한 6595.45에 마감했다. 코스피가 하루에 1000포인트 이상 상승한 날은 한국 증시 역사상 처음이다.

18%라는 상승률도 역대 최대치를 기록했다. 기존 상승률 최대 기록은 글로벌 금융위기 당시인 2008년 10월 10월의 11.95%이었고, 상승폭 최대 기록은 지난달 9일 기록한 612.52포인트였다.

이날 상승장을 주도한 건 ‘외국인’이었다.

유가증권시장에서 한국거래소 기준 외국인은 이날 약 7조2414억원 순매수했다. 하루 순매수 금액으로도 이 역시 최대 규모다.

외국인 순매수 1, 2위 종목은 각각 SK하이닉스와 삼성전자였다. 외국인은 이날 하루 한국거래소에서 SK하이닉스를 약 2조6117조원, 삼성전자는 약 1조4763억원 순매수했다.

반면 개인 투자자는 역대 최대 순매도세를 기록했다. 전날까지 지속된 하락세에 개인 투자자는 이날 하루만 10조3834억원 ‘투매’했다.

대표종목 상승률도 최대치였다.

SK하이닉스는 전장 대비 29.27% 오른 171만8000원에 마치며 상한가를 기록했다. SK하이닉스의 상한가는 2015년 상·하한가 제한폭이 ±30%로 확대된 이래 11년 만에 처음이다.

삼성전자의 하루 상승률도 역대 최대치였다. 삼성전자는 이날 전장 대비 26.81% 오른 26만2500원에 마쳤다.