미셸 스틸 대사 부임에 극우 유튜버들 집합···“윤 전 대통령 만나달라”

보수 성향 단체와 극우 유튜버들이 31일 미셸 스틸 신임 주한 미국대사 부임을 환영하며 미국 대사관 인근에 모여들었다.

한미동맹단과 80여개의 지지단체 및 유튜버들은 이날 오후 서울 광화문역 2번 출구 앞에서 기자회견을 열고 “도널드 트럼프 대통령의 대리인이자 강력한 자유 우파의 지지자인 스틸 대사의 적극적인 행동을 응원한다”며 “이를 계기로 한미동맹이 더욱 굳건해 지길 진심으로 기대한다”고 밝혔다.

이들은 “스틸 대사는 공산주의의 문제점을 정확히 인식하고 계시고, 미국 연방 하원의원 시절 북한 인권 개선과 중국 견제에 앞장섰다”며 “그의 부임은 지난 1년 6개월간의 긴 공백을 메우는 것을 넘어 한미 관계를 한 차원 더 높은 동맹으로 도약시킬 최고의 기회가 될 것”이라고 주장했다.

한국계인 스틸 대사는 연방 하원의원 시절 중국 견제와 반공주의를 강조하는 행보를 보여 공화당 내 강경 보수 성향으로 분류돼 왔다. 2021년에는 문재인 정부가 추진한 종전선언에 반대하고, 2024년 역사 왜곡 논란이 있는 이승만 전 대통령에 관한 다큐멘터리 영화 <건국전쟁>의 미국 의회 상영을 지원하기도 했다.

이날 기자회견에는 극우 유튜버와 보수단체 회원 등 약 300명의 사람들이 모였다. 전한길 한미동맹단 대표, 김현태 전 특전사 707특수임무단장, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 주옥순 엄마부대 대표, 이하상·고영일 변호사 등이 참석했다. 일부 참석자들은 잠실 올림픽공원 시위 현장에서 이곳으로 오기도 했다. 이들은 본격적인 기자회견에 시작하기 앞서 국민의례와 애국가 제창을 비롯해 미국 국기에 대한 경례와 미국 국가 제창을 했다.

전한길 한미동맹단 대표는 스틸 대사를 향해 “올림픽공원에 오셔서 대한민국의 청년들, 애국시민들과 함께해 달라”며 “부정선거에 당당히 목소리 내어 주시고, 자유민주화운동에 동참해 달라”고 말했다. 이어 “윤 전 대통령을 접견해 대한민국 국민들께 희망을 달라”며 “억울하게 투옥되신 윤 전 대통령을 꼭 만나주시길 요청드린다”고 했다.

현장에는 스틸 대사의 사진과 “그녀가 왔다”는 문구가 담긴 현수막이 걸려 있었다. 또 곳곳에 도널드 트럼프 대통령과 스틸 대사의 사진이 담긴 깃발이 걸렸으며, 지난해 피살된 미국 보수 활동가 찰리 커크를 추모하는 깃발도 눈에 띄었다. 한쪽 스크린에는 윤 전 대통령의 과거 영상들이 계속 상영됐다.

많은 참석자들은 태극기와 성조기가 그려있는 깃발이나 우산을 들고 참여했다. 이들은 “마가 위드 록(MAGA with ROK· 대한민국과 함께하는 MAGA)” “스탑 더 스틸(Stop the steal)” “윤 어게인” 등의 구호를 외쳤다. 또 “정부는 더 이상 주저하지 말고 호르무즈 해협 초계함 파견이라는 실질적인 행동으로 한미동맹의 굳건함을 보이길 바란다”고 촉구했다.