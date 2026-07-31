‘고객 정보유출’ 롯데카드, 1.5개월 업무정지·과징금 50억 부과

금융위원회가 지난해 해킹사고로 고객 297만명의 정보가 유출된 롯데카드에 1.5개월 업무정지와 과징금 50억원 부과로 제재안을 확정했다. 해킹으로 정보가 유출된 금융사에 업무정지 제재가 가해진 건 이번이 처음이다. 제재에 따라 다음달부터 9월 중순까지 롯데카드의 신규회원 모집은 중단된다.

금융위는 31일 14차 회의에서 롯데카드에 업무정지 처분을 부과하고 신용정보법 위반에 따른 과징금 50억원을 부과하기로 의결했다고 밝혔다.

롯데카드는 지난해 9월1일 해킹 사고로 정보 유출사실을 금융감독원에 신고했고 금감원은 정보유출 해킹사고 점검을 위한 검사를 진행했다.

금융위는 검사 결과 롯데카드의 온라인 결제시스템 운영 과정에서 정보처리시스템 보정(패치) 작업 미실시, 주민등록번호·비밀번호 암호화 미이행, 바이러스 백신 소프트웨어 미설치 등 현행법상 보안의무 위반사항이 확인됐다고 밝혔다.

다만 금융위의 제재는 지난 4월 말 롯데카드에 영업정지 4.5개월 및 과징금 50억원 등을 결정한 금감원 제재안과 비교하면 영업정지 기간이 3개월 줄었다.

금융위는 기존 제재 사례와의 형평성, 사측의 사후수습 노력, 금융시장 및 금융소비자 영향 등 다양한 측면을 고려해 1.5개월로 결정했다고 밝혔다.

업무정지 처분은 다음 달 1일부터 오는 9월 15일까지 적용된다. 영업정지 기간에 회사는 신규 회원 모집이 제한된다. 다만 공공목적으로 발급되는 햇살론카드(2종), 부산시 노약자 무료 지하철 카드, 군장병 관련 카드 등은 예외적으로 발급할 수 있다.

기존 회원은 카드 관련 서비스 신청·이용이 모두 가능하다. 카드결제와 이용한도 증액, 카드 갱신·교체 등을 위한 재발급, 카드론·현금서비스·리볼빙 신청 등도 가능하다. 다만 기존 회원의 신규카드 추가 발급은 제한된다.

금융위는 “금융당국은 향후 이번과 같은 정보유출 사태가 재발하지 않도록 금융회사의 보안관리 체계를 근본적으로 강화하기 위한 제도개선을 차질 없이 추진할 예정”이라고 밝혔다.