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‘경산 아파트 방화’로 중상 입은 관리직원 숨져···사망자 2명으로 늘어

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본문 요약

경북 경산의 한 아파트 관리사무소 방화 사건으로 전신에 중증 화상을 입고 치료를 받아온 50대 관리직원이 끝내 숨졌다.

A씨는 지난 23일 오전 8시29분쯤 경산시 한 아파트 관리사무소에서 입주민 B씨가 인화성 물질을 뿌린 뒤 불을 지른 사건으로 전신에 화상을 입고 치료를 받아왔다.

A씨가 숨지면서 이번 사건 희생자는 방화 다음 날 사망한 입주민 C씨를 포함해 2명으로 늘었다.

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‘경산 아파트 방화’로 중상 입은 관리직원 숨져···사망자 2명으로 늘어

입력 2026.07.31 19:22

수정 2026.07.31 19:33

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23일 경북 경산시 사동 한 아파트 관리실에서 방화로 인한 화재가 발생해 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

23일 경북 경산시 사동 한 아파트 관리실에서 방화로 인한 화재가 발생해 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

경북 경산의 한 아파트 관리사무소 방화 사건으로 전신에 중증 화상을 입고 치료를 받아온 50대 관리사무소 직원이 숨졌다. 이 사건으로 사망자는 2명으로 늘었다.

경북경찰청은 31일 오후 5시35분쯤 대구의 한 화상 전문병원에서 치료받던 아파트 관리사무소 직원 A씨(50대·여)가 사망했다고 밝혔다. 경찰은 정확한 사인 규명을 위해 부검을 진행할 예정이다.

A씨는 지난 23일 오전 8시29분쯤 경산시 한 아파트 관리사무소에서 입주민 B씨(71)가 인화성 물질을 뿌린 뒤 불을 지른 사건으로 전신에 화상을 입고 치료를 받아왔다.

A씨가 숨지면서 이번 사건 희생자는 방화 다음 날 사망한 입주민 C씨(50대·여)를 포함해 2명으로 늘었다. 현재 병원에서 치료 중인 부상자 5명 가운데 2명은 위중한 상태인 것으로 파악됐다.

피의자 B씨도 범행 직후 전신 화상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 경찰은 B씨가 의식을 회복했지만 정상적인 의사소통은 어려운 상태라고 밝혔다.

경찰은 B씨를 현주건조물방화치사상 혐의로 입건하고 폐쇄회로(CC)TV 영상과 휴대전화 분석, 주변인 조사 등을 통해 범행 동기와 사건 경위를 수사하고 있다.

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