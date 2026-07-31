이젠 병원 옮겨도 CT·MRI 안 찍어요···정부, ‘QR코드 의료영상 공유’로 중복 촬영 막는다

정부, 2027년까지 영상정보공유시스템 구축 지난해 ‘중복 촬영 급여비’만 총 650억 넘어 환자 의료비 부담·건강보험 재정 낭비 막을 듯

정부가 병원을 옮길 때마다 컴퓨터단층촬영(CT)이나 자기공명영상(MRI)을 다시 찍는 관행을 줄이기 위해 의료영상정보 공유체계를 구축한다. 환자는 스마트폰 QR코드로 기존 영상을 다른 의료기관에 전송하고, 의료진은 인공지능(AI)으로 이전 촬영 이력을 실시간 확인할 수 있는 시스템이 도입된다.

31일 보건복지부의 ‘2026년 하반기 업무계획’을 보면, 복지부는 이 같은 방식의 ‘영상정보공유시스템’을 2027년 상반기까지 구축할 계획이다. 이에 앞서 올해 12월부터는 의료기관에서 AI를 활용해 환자의 CT·MRI 등 영상 촬영 이력을 실시간으로 조회할 수 있는 서비스가 먼저 시행된다.

그간 의료현장에서는 병원을 옮길 때마다 기존 영상자료를 활용하지 않고 CT·MRI를 다시 촬영하는 관행이 환자의 의료비 부담과 건강보험 재정 낭비를 키운다는 지적이 꾸준히 제기돼왔다.

조국혁신당 김선민 의원실이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 ‘고가의료장비 재촬영 현황’ 자료를 보면, 병원을 옮긴 환자들의 중복 촬영은 상당한 수준인 것으로 나타났다.

2025년 기준 같은 질병으로 CT를 촬영한 뒤 30일 이내 다른 병원을 찾은 환자 94만4172명 가운데 26.8%(25만3438명)가 새 의료기관에서 CT를 다시 촬영했다. 병원을 옮긴 환자 4명 중 1명 이상이 한 달도 지나지 않아 같은 검사를 다시 받은 셈이다.

전원 환자의 CT 재촬영률은 2022년 25.8%에서 2023년 26.2%, 2024년 26.5%, 2025년 26.8%로 매년 상승했다. MRI도 비슷한 양상을 보였다. 2025년 병원을 옮긴 환자 22만4894명 가운데 13.8%(3만944명)가 30일 이내 MRI를 다시 촬영했다.

이로 인해 지난해 건강보험공단에 청구된 중복 촬영 급여비는 CT 491억5200만원, MRI 159억원 등 모두 650억5200만원에 달했다.

복지부는 병원 간 영상정보 공유체계가 구축되면 환자의 의료비 부담을 줄이고, 불필요한 고가 영상검사에 따른 건강보험 재정 누수도 상당 부분 막을 수 있을 것으로 기대했다.