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‘장윤기 사건’ 수사 형사과장, 두 번째 영장도 기각···법원 “다툼 여지”

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본문 요약

전남광주에서 여고생을 살해한 '장윤기 사건' 당시 광주 광산경찰서 형사과장으로 사건을 지휘한 A경정에게 신청된 두 번째 구속영장도 기각됐다.

장씨가 지난 5월5일 귀가하던 여고생을 살해했을 당시 사건을 담당한 광산경찰서의 형사과장이었던 A경정은 수사를 부실하게 지휘한 혐의를 받고 있다.

경찰청 장윤기 사건 진상규명 특별수사단은 지난 16일 A경정에 대해 사전구속영장을 신청했지만 기각됐다.

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‘장윤기 사건’ 수사 형사과장, 두 번째 영장도 기각···법원 “다툼 여지”

입력 2026.07.31 21:01

수정 2026.07.31 21:06

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  • 강현석 기자

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경찰청 특별수사단 수사 차질 불가피

장윤기 사건에 대해 살인과 성범죄 사건을 분리 수사하도록 지시한 협의를 받는 전 광산경찰서 형사과장 A 경정이 31일 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장 실질 심사)을 마치고 나오고 있다. 연합뉴스

장윤기 사건에 대해 살인과 성범죄 사건을 분리 수사하도록 지시한 협의를 받는 전 광산경찰서 형사과장 A 경정이 31일 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장 실질 심사)을 마치고 나오고 있다. 연합뉴스

전남광주에서 여고생을 살해한 ‘장윤기 사건’ 당시 광주 광산경찰서 형사과장으로 사건을 지휘한 A경정에게 신청된 두 번째 구속영장도 기각됐다.

31일 광주지법 정교형 영장전담 부장판사는 직권남용권리행사방해 및 직무유기 혐의를 받는 광주경찰청 A경정에 대한 구속영장을 기각했다.

재판부는 “종전 구속영장 기각결정 이후에 추가로 확보된 증거자료까지 종합해 보아도 피의자의 범죄혐의에 관하여 다툼의 여지가 있다”면서 “현 단계에서 피의자를 구속하여야 할 필요성과 상당성을 인정하기 어렵다”고 밝혔다.

장씨가 지난 5월5일 귀가하던 여고생을 살해했을 당시 사건을 담당한 광산경찰서의 형사과장이었던 A경정은 수사를 부실하게 지휘한 혐의를 받고 있다.

경찰청 장윤기 사건 진상규명 특별수사단은 지난 16일 A경정에 대해 사전구속영장을 신청했지만 기각됐다. 당시 법원은 “수집된 증거 자료에 의한 범죄 혐의의 소명 정도나 다툼 여지를 비춰볼 때 구속 사유나 상당성을 인정하기 어렵다”고 밝혔다.

경찰청 특수단은 지난 27일 A경정을 피의자 신분으로 불러 조사한 뒤 지난 28일 관련자 진술과 증거관계를 보강해 사전구속영장을 다시 신청했었다.

A경정에 대한 구속영장이 법원에서 두 차례나 기각되면서 경찰청 특수단의 수사에도 차질이 불가피할 것으로 보인다.

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