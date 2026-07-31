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“‘스페인 집단 월경’ 모로코인 5만명 중 2만5000명 이상 자발적으로 귀환”

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본문 요약

북아프리카 스페인령 세우타에 집단 월경한 모로코인 약 5만명 가운데 2만5000명 이상이 자발적으로 모로코로 돌아갔다.

세우타는 북아프리카 해안에서 모로코와 국경을 맞대고 있다.

스페인 당국에 따르면 철조망을 넘거나 바다 수영 등을 통해 세우타로 넘어온 모로코인은 하루 사이 4만9000명에 달했다.

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“‘스페인 집단 월경’ 모로코인 5만명 중 2만5000명 이상 자발적으로 귀환”

입력 2026.07.31 21:25

수정 2026.07.31 21:34

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  • 최민지 기자

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AFP통신 “분당 150명 속도로 돌아가고 있다”

30일(현지시간) 스페인령 세우타에 몰려든 모로코인 남성들이 기념사진을 촬영하고 있다. EPA연합뉴스

30일(현지시간) 스페인령 세우타에 몰려든 모로코인 남성들이 기념사진을 촬영하고 있다. EPA연합뉴스

북아프리카 스페인령 세우타에 집단 월경한 모로코인 약 5만명 가운데 2만5000명 이상이 자발적으로 모로코로 돌아갔다.

AFP통신은 31일(현지시간) 스페인 내무부가 “31일 오후 1시 기준 세우타에서 모로코로 출발한 인원은 2만5000명”이라며 “현재 분당 150명의 속도로 귀환이 진행되고 있다”고 밝혔다고 보도했다. 내무부는 로이터통신은 이들의 귀환이 자발적이라고 밝혔다.

전날 세우타에는 하루 사이 수만명의 모로코인이 국경을 넘어 몰려들면서 일대 대혼란이 빚어졌다. 세우타는 북아프리카 해안에서 모로코와 국경을 맞대고 있다.

스페인 당국에 따르면 철조망을 넘거나 바다 수영 등을 통해 세우타로 넘어온 모로코인은 하루 사이 4만9000명에 달했다. 월경을 시도하다가 19명이 목숨을 잃었다.

스페인 정부는 육군 병력을 국경에 배치하고 해·공군 지원을 들리는 등 사태 수습에 나섰다. 페드로 산체스 총리는 “세우타 상황에 즉각적이고 단호하게 대응하겠다”고 밝혔다.

모로코인 수만명 걷고 헤엄쳐 스페인 월경···‘최소 18명 사망’ 대혼란에 군 투입

북아프리카 해안에서 모로코와 국경을 맞댄 스페인령 세우타에 모코로인 등 수만명이 한꺼번에 몰려들면서 일대가 혼란에 빠졌다. 스페인 정부는 군을 투입해 대응에 나섰지만 논란은 이어질 전망이다. AFP·로이터통신 등은 30일(현지시간) 세우타에 몰려든 모로코 출신의 이주민들로 현장 통제가 어려워지자 스페인 당국이 군을 전격 투입했다고 보도했다. 바다에 뛰...

https://www.khan.co.kr/article/202607311610001

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