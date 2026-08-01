아침 산책 vs. 저녁 산책, 심장에는 언제가 더 좋을까?

아침 6시. 해가 막 떠오르기 시작한 공원에는 이미 운동복 차림의 사람들이 삼삼오오 걷고 있다. 반면 낮 기온이 35도를 넘는 요즘 같은 여름에는 ‘차라리 해가 진 뒤 걷는 게 낫지 않을까?’라며 해가 지기만을 기다리는 사람도 많다. 과연 심장 건강을 위해서는 아침 산책이 좋을까, 저녁 산책이 좋을까.

아침 산책의 가장 큰 장점은 ‘생체시계’

아침 산책을 추천하는 이유는 단순히 한낮에 비해 시원해서가 아니다. 미국 뉴욕-프레스비테리언 병원의 심장내과 전문의 겔브먼 박사는 미국 건강 전문 매체 프리벤션을 통해 “아침 햇빛을 받으며 걷는 것이 생체리듬을 맞추는 데 도움이 되고, 결과적으로 밤잠의 질도 높일 수 있다”고 설명했다.

미국 마이애미 심장혈관연구소의 심장내과 전문의 세르지우 다라반트 박사는 또 하나의 장점을 꼽는다. 아침에 운동을 먼저 끝내면 하루 일정에 밀려 운동을 거르는 일이 줄어든다는 것이다. 그는 “아침 걷기는 하루를 건강하게 시작하게 하고, 에너지와 기분을 끌어올리며 규칙적인 운동 습관을 만드는 데 도움이 될 수 있다”고 말했다.

최근 미국심장학회(ACC)에서 발표된 연구에서는 아침 시간대 운동을 꾸준히 한 사람들이 관상동맥질환, 고혈압, 제2형 당뇨병, 비만 위험이 더 낮은 경향을 보였다. 다만 연구진은 이것이 운동 시간 자체의 효과인지, 아침 운동을 꾸준히 실천하는 생활습관 때문인지는 추가 연구가 필요하다고 전했다.

저녁 산책은 ‘혈당 관리’에 강점

저녁 산책에도 분명한 장점이 있다. 특히 하루 종일 앉아서 일하는 직장인이라면 더욱 그렇다.

다라반트 박사는 “퇴근 후 걷기는 스트레스를 풀고 몸을 움직일 기회를 제공한다”고 전했다. 무엇보다 저녁 식사 후 가볍게 걷는 습관은 식후 혈당이 급격히 오르는 것을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 그는 연구 결과를 인용하며 식사 직후 시작하는 가벼운 운동이 식사 전에 운동하거나 전혀 움직이지 않는 것보다 혈당 상승을 더 효과적으로 낮춘다고 전했다.

다만 늦은 밤 너무 강도 높은 운동은 일부 사람들에게 수면을 방해할 수 있으므로 잠자기 직전이라면 강도를 낮추거나 시간을 조금 앞당기는 것이 좋다고 조언했다.

그렇다면 언제 걸어야 할까

다라반트 박사는 “모든 사람에게 적용되는 최고의 시간이 있는 것은 아니다”라며 “가장 좋은 시간은 자신의 생활 속에서 꾸준히 실천할 수 있는 시간이다”이라고 전했다. 또한 운동 시간을 고민하기보다 “얼마나 자주, 얼마나 꾸준히 걷는지가 훨씬 중요하다”고 강조했다.

겔브먼 박사 역시 “하루 중 언제든 걷는 것은 심장 건강에 도움이 된다. 어떤 걸음이든 걷지 않는 것보다 낫다”고 말했다.

걷기가 심혈관계를 강화하는 가장 쉽고 접근하기 쉬운 운동이라지만, 요즘처럼 낮 기온이 35도 안팎까지 오르는 시기라면 이야기가 달라진다. 한낮에는 체온이 쉽게 오르고 탈수 위험도 커지기 때문이다.

전문가들은 폭염 시기에는 해가 뜬 직후의 이른 아침이나 해가 진 뒤 기온이 내려간 저녁 시간을 선택하는 것이 안전하다고 권한다. 특히 습도가 높은 날에는 같은 기온이라도 몸에 가해지는 부담이 커질 수 있어 무리하지 않는 것이 중요하다.

걸을 때는 물을 미리 충분히 마시고 밝고 통풍이 잘되는 옷을 입으며 어지럽거나 숨이 차면 즉시 휴식을 취해야 한다.