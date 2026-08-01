“죽여도 또 나온다”…욕실·주방에 붙어 사는 하트 모양 벌레 박멸법

욕실 벽이나 주방 싱크대 주변에서 작은 ‘하트 모양’ 곤충을 본 적이 있을 것이다. 손톱만 한 크기에 둥근 날개가 몸 양옆으로 붙어 있어 얼핏 보면 작은 나비처럼 보인다. 하지만 여름철이면 이 작은 벌레 때문에 골머리를 앓는 사람이 늘어난다. 잡아도 또 나타나고, 며칠 뒤 다시 같은 장소에서 발견되기 때문이다.

이 곤충의 정체는 나방파리다. 이름 때문에 나방의 한 종류로 생각하기 쉽지만, 실제로는 파리목에 속하는 곤충이다.

욕실·주방에 나타나는 ‘하트 날개’의 정체

나방파리는 몸길이가 대략 1~5㎜ 정도로 매우 작고, 몸과 날개에 미세한 털이 나 있다. 날개를 접으면 하트 모양처럼 보이는 것이 특징이다.

서울특별시 보건환경연구원 등 국내 위생 관련 기관들은 나방파리가 주로 욕실 배수구, 하수구, 싱크대 배관처럼 습기가 많고 유기물이 쌓이는 장소에서 발생하는 위생 해충이라고 설명한다. 유충이 배수관 안쪽의 오염물과 유기물을 먹고 성장한다.

성충은 날개가 있어 집 안으로 날아 나오지만, 실제 발생지는 대부분 눈에 보이지 않는 배수구 안쪽이다. 때문에 눈앞의 벌레만 잡아서는 반복적으로 나타나는 경우가 많다.

“계속 나온다” 이유는 배수구 안에 있다

나방파리를 없애려면 성충 제거보다 유충이 자라는 환경을 없애는 것이 중요하다.

미국 미국 환경보호청(EPA)는 배수구 주변에서 발생하는 곤충 관리에서 오염된 유기물과 습기를 제거하는 것이 핵심이라고 안내한다. 살충제를 뿌리는 것만으로는 배관 안쪽에 남은 유충과 번식 환경을 해결하기 어렵다는 이유에서다.

가정에서는 다음과 같은 방법이 효과적이다.

-배수구 거름망에 쌓인 머리카락·음식물 찌꺼기 제거

-뜨거운 물로 배관 내부 세척

-배수구 벽면의 끈적한 유기물 제거

-사용하지 않는 배수구에는 물이 마르지 않도록 관리

특히 욕실 바닥 배수구는 비누 찌꺼기와 피부 각질 등이 쌓이기 쉬워 나방파리 유충이 자라기 좋은 환경이 된다.

사람에게 위험할까

다행히 나방파리는 모기처럼 사람의 피를 빨거나 질병을 적극적으로 옮기는 곤충은 아니다.

다만 완전히 무시할 수 있는 곤충도 아니다. 일부 나방파리류는 오염된 환경에서 서식하기 때문에 위생 관리가 필요하다고 설명한다.

특히 병원 등 위생 관리가 중요한 공간에서는 나방파리 유충이 피부나 점막에 접촉해 드물게 문제를 일으킬 가능성이 보고돼 관리 대상 해충으로 분류된다.

나방파리가 여름철 불청객으로 불리는 이유는 번식 조건과 관련 있다. 기온이 올라가면 배수구 안 유기물 분해가 빨라지고, 습한 환경이 유지되면서 유충 성장에 유리해진다. 특히 장마 이후 고온다습한 날씨가 이어지는 시기에는 욕실과 주방 주변에서 발견 빈도가 높아진다.

한두 마리가 보인다고 해서 당장 큰 위생 문제가 발생하는 것은 아니지만, 반복적으로 나타난다면 눈에 보이지 않는 배수구 내부를 점검해야 한다.