복잡하지 않아도 돼 … 생채소나 구운 채소에 찍어 먹어도, 찬 국수에도 어울리는 만능 드레싱 만드는 법

요리하는 사람에겐 유독 길고 험난한 여름. 창문을 활짝 열어도 더운 바람만 들이치고, 가스레인지 앞에 서 있던 몇 분 사이, 이마에는 연신 땀이 맺힌다. 집밥 한 끼 제대로 만들고픈 마음은 여전한데, 불 앞에 오래 서 있을 용기는 점점 줄어드는 바. 자연스럽게 여름이 오면 찾게 되는 요리가 있으니, 익힐 필요 없이 재료들 때려 넣고 왕- 갈아 그대로 부어 먹는 ‘순두부 드레싱’이 그것이다.

부드럽고 촉촉한 순두부는 힘들이지 않고도 입안에서 사르르 풀어지는 맛이 참 좋다. 특별한 조리를 하지 않아도 충분히 맛있는 데다 어떤 재료와도 자연스럽게 어울리는, 아주 요물 중의 요물. 순두부는 보통 찌개로 쓰거나 계란물 붓고 익혀 계란탕으로 만들지만, 갈아냈을 때의 간기와 점도가 적당해 어디에나 착 붙는 ‘드레싱’으로도 좋다. 생채소에 뿌려 먹어도, 구운 채소에 찍어 먹어도, 면 삶아 찬 국수로 먹어도 전부 다 맛있다.

드레싱은 음식의 분위기를 바꾸는 가장 간단한 마법이다. 새콤한 맛으로 입맛을 깨우고, 담백한 순두부에 감칠맛을 더해 더욱 풍성해진 오늘의 마법, 순두부 드레싱. 아삭한 양배추와 향긋한 채소를 올리고, 부드러운 드레싱을 넉넉히 뿌려주면 보기만 해도 더위가 한풀 꺾이는 듯한 기분이 든다.

복잡한 기술도, 오랜 시간도 필요 없다. 순두부에 연두순, 들기름, 레몬즙, 알룰로스를 취향껏 넣고 핸드 믹서로 갈아주면 완성. 그렇게 재료 본연의 맛을 살리는 것만으로도 충분히 만족스러운 한 끼가 다 되니 그래, 마법이고 말고.

무더운 날에는 나를 위한 다정한 식사를 차려야 마땅하다. 땀을 식히고, 지친 입맛을 달래고, 몸에 부담 없이 허기를 덜어주는 음식. 준비하는 시간보다 먹는 시간이 더 길 정도로 간단하지만, 갓 만든 순두부 드레싱을 넉넉히 얹은 한 접시가 주는 만족감은 결코 가볍지 않다. 무언가를 더하는 것보다 덜어내는 것이 중요한 여름의 요리에 근사하게 어울리는 한 그릇이 뚝딱 완성되는, 이 또한 마법이다.

불 앞에서 흘리는 땀 대신 차가운 그릇을 손에 들고, 신선한 채소와 순두부를 한입 가득 맛보는 여름. 계절을 견디기 위한 식사가 아니라, 계절을 즐기기 위한 요리를 만든다. 더위가 계속될수록 요리는 더 쉬워져야 옳다. 쉽기에 더 자주 만들 수 있고, 자주 만들기에 몸도 마음도 한결 편안해지는 ‘순두부 드레싱’ 상세레시피는 아래 새미네부엌 사이트 참고.

✅더위를 덜어내는 마법, ‘순두부 드레싱’ 재료

순두부 ½모(175g), 샘표 일편단심 통들깨 들기름 2스푼(20g), 요리에센스 연두순 1스푼(10g), 레몬즙 1스푼(10g), 알룰로스 2스푼(20g)

✅더위를 덜어내는 마법, ‘순두부 드레싱’ 만들기

1. 모든 재료를 믹서기 혹은 핸드믹서에 넣고 곱게 갈면 끝!

2. 완성된 순두부 드레싱을 브로콜리, 양배추, 두부, 삶은 달걀, 방울토마토, 구운 버섯 등 좋아하는 재료에 곁들여 먹으면 좋아요.

TIP 1) 알룰로스 대신 설탕 사용 시, 1.5스푼(14g)을 준비해 주세요.

TIP 2) 우동, 칼국수 등 면에 넣어 차갑게 비벼 먹어도 좋아요.

■자료 출처: 누구나 쉽고, 맛있고, 건강하게! 요리가 즐거워지는 샘표 ‘새미네부엌’ 요리연구소