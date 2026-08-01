“새 신발 하나 잘못 신었다가”…나들이 망치는 ‘신발 깨물림’ 바세린 챙겨요

신발 헐렁이도 꽉 끼어도 문제...핵심은 ‘마찰’ 줄이기 물집 생기면 터뜨리지 말고 그대로 두는 게 원칙

신발이 너무 커도, 혹은 너무 작아도 찾아오는 불청객이 있다. 바로 ‘신발 깨물림’, 이른바 뒤꿈치나 발가락이 쓸려 생기는 물집과 상처다. 한번 통증이 시작되면 걷는 것 자체가 고역이 되면서 새신을 신고 외출한 계획이 어그러지기도 한다. 신발 깨물림의 원인과 예방, 그리고 올바른 응급처치법을 정리했다.

원인은 ‘지속적인 마찰’...새 신발일수록 위험

신발 물림의 주된 원인은 신발과 발 사이의 틈이나 압박으로 생기는 피부의 지속적인 마찰이다. 특히 새 신발이나 발에 맞지 않는 사이즈의 신발을 신었을 때, 뒤꿈치나 발가락 옆면이 반복적으로 쓸리면서 염증과 물집이 발생한다.

즐거운 나들이를 신발 물림 없이 보내려면 사전 예방이 무엇보다 중요하다. 가장 기본은 자신에게 맞는 신발 고르기다. 신발을 구매할 때는 발이 붓기 쉬운 저녁 시간대에 충분히 신어보고, 조이는 느낌이나 위화감이 없는지 확인하는 게 좋다. 또 새 신발을 신고 외출할 계획이라면 미리 집 근처에서 신어보며 발에 길들이는 과정도 필요하다.

손쉬운 예방법으로는 ‘바셀린’이나 ‘베이비파우더’를 바르는 방법이 꼽힌다. 미리 마찰이 잦은 뒤꿈치나 발가락 부위에 발라두면 미끄러짐이 좋아져 피부 마찰을 크게 줄일 수 있다. 밴드처럼 겉으로 티가 나지 않아 샌들이나 펌프스를 신을 때도 멋을 해치지 않고 발을 보호할 수 있다는 장점이 있다.

밴드·패드도 적극 활용해야

물리적으로 피부를 보호하고 발과 신발의 밀착감을 높여주는 아이템을 활용하는 것도 효과적이다.

신발 물림이 생기기 쉬운 부위에는 미리 보호용 밴드나 전용 신발 물림 방지 패드, 투명 젤 시트 등을 붙여두면 안심이 된다. 특히 투명 타입의 보호 패드는 눈에 잘 띄지 않아 맨발에 가까운 상태로 신발을 신을 때도 유용하다.

또 신발 안에서 발이 앞으로 미끄러지는 것도 신발 물림의 원인이 된다. 발과 신발 사이의 틈을 메워주는 쿠션 인솔이나 뒤꿈치 부분에 붙이는 신발용 패드를 장착해 밀착감을 조절하면 발의 흔들림과 마찰을 물리적으로 막을 수 있다.

이미 생겼다면...물집은 터뜨리지 말고, 상처는 ‘습윤요법’

만약 외출 중에 신발 물림이 생겼다면, 당황하지 말고 되도록 빨리 응급처치를 하는 것이 악화를 막는 포인트다.

피부에 ‘물집’이 생긴 상태라면 터뜨리지 않고 그대로 보호하는 게 원칙이다. 물집의 피부는 세균 침입을 막는 천연 방어막 역할을 하기 때문에, 터뜨리지 말고 바셀린을 바르거나 쿠션감 있는 밴드로 덮듯이 붙여 외부 자극으로부터 보호해야 한다. 이미 물집이 터져 피부가 벗겨졌거나 붉게 상처가 난 경우라면, ‘습윤 밴드’를 쓰는 것이 매우 적합하다.

처치할 때는 먼저 상처 부위를 수돗물 등 깨끗한 물로 충분히 씻어낸 뒤, 소독액은 쓰지 않고 물기를 닦아낸 다음 환부에 직접 붙인다. 체액을 유지한 채 상처를 촉촉하게 하며 치료하면 통증을 크게 완화하고 흉터도 잘 남지 않는 효과를 얻을 수 있다.