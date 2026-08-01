리일환 선전선동부장 40일째 공식 석상 불참 김정은 옆에서 밀착 수행하는 ‘노동당 내 투톱’ 전문가, 숙청 가능성 낮게봐···건강상 이유 추정 간부 재교육·박희철 범죄사건 연루 가능성도

김정은 북한 국무위원장의 최측근 인사로 꼽히는 리일환 당 중앙위원회 비서 겸 선전선동부장이 한 달 넘게 공개 석상에 모습을 드러내지 않고 있다. 특히 체제 선전과 사상 통제를 총괄하는 선전선동부장인 그가 북한의 주요 정치 일정인 전승절(7월27일·6·25전쟁 정전협정 기념일) 행사에도 등장하지 않은 것을 두고 이례적이라는 평가가 나온다.

31일 취재를 종합하면 리 비서의 공개 활동은 지난달 23일 북한 매체가 보도한 노동당 전원회의와 정치국 회의에 참석한 이후 40일 가까이 확인되지 않고 있다. 이를 두고 건강 문제를 비롯해 그의 신상에 변수가 생긴 것 아니냐는 관측이 거론된다.

리 비서는 김 위원장과 함께 정치·경제·군사적 중대 문제를 토의·결정하는 정치국 상무위원(김 위원장·박태성 내각 총리·조용원 당 비서·리 비서) 4명 중 한 명으로, 북한 권력의 핵심 인사다. 그가 맡은 선전선동부장은 당 간부 검열을 총괄하는 조직지도부장(조용원)과 함께 최고지도자의 최측근만 맡을 수 있는 핵심 보직으로 꼽힌다.

통일연구원 ‘김정은 공개활동 보도분석 DB’에 따르면, 리 비서는 올해 1~6월 김 위원장을 11회 수행하며 전체 간부 중 2위를 차지했다. 리 비서는 지난달 8~9일 시진핑 중국 국가주석 방북 당시 정상 간 주요 일정 대부분에 배석하기도 했다.

그런 리 비서가 한 달 넘게 자취를 감춘 데 이어 지난 27일 전승절 관련 일정에서도 찾아볼 수 없었던 것은 이례적이라는 지적이 나온다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “전승절 등을 계기로 김 위원장을 우상화하고 주민들의 사상을 지도하는 게 선전선동부의 역할”이라며 “북한이 사상 교양 사업을 강조하고 있는 만큼 선전선동부장은 김 위원장을 그림자처럼 보좌하고 있는 게 자연스럽다”고 말했다.

리 비서의 거취를 두고 다양한 가능성이 거론된다. 우선 리 비서의 위상이나 역할에 비춰볼 때 공개 활동이 일시적으로 어려운 수준의 건강 문제를 겪고 있을 수 있다는 관측이 나온다. 고위급 간부를 대상으로 주기적으로 실시하는 재교육을 받고 있을 수 있다는 이야기도 있다.

한 소식통은 “리일환은 처세술이 뛰어난 것으로 알려져 있어 지금 단계에서 신상에 큰 문제가 생겼다고 보기는 어렵다”며 “건강상 이유로 병원에 입원해 있거나 중앙간부학교 등에서 1개월가량 진행하는 간부 대상 재교육 과정에 있을 수 있다”고 전했다.

오경섭 통일연구원 선임연구위원은 “리일환은 조용원과 함께 김정은 정권을 떠받치는 노동당 내 투톱”이라며 “김정은의 핵심 측근이라 숙청될 위험이 낮고, 또 그만큼 자기 관리를 철저하게 한 사람일 개연성이 높아 예단하기 어렵지만 단순한 건강 문제일 수 있다”고 했다. 리 비서는 지난해에도 1월 북한 매체에 등장한 이후 1년 가까이 종적을 감췄다가 같은 해 12월 노동당 전원회의에 김 위원장과 주석단 맨 앞줄에 앉아 있는 모습으로 등장한 바 있다.

리 비서의 마지막 공개 행보인 지난달 22일 노동당 전원회의에서 박희철 전 인민군 총정치국 조직부국장이 부정부패 혐의로 제소됐고, 이후 처벌됐다는 점에서 해당 사건과 관련 있는 것 아니냐는 이야기도 나온다.

조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “리일환이라는 핵심 인물을 숙청할 정도까지의 사건이 있었을 가능성은 높지 않다”면서도 “북한이 ‘상상을 초월하는 특대형 범죄’라고 부르며 여파가 이어지고 있는 박희철 사건에 연루됐을 가능성을 배제할 수 없다”고 말했다.