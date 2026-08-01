3대 국제만화상 ‘아이스너상’에서 한국 만화 첫 수상

미국의 권위 있는 만화상인 아이스너 시상식에서 한국 만화가 처음 수상했다.

31일(현지시간) 미국 코믹콘 인터내셔널에 따르면 제38회 윌 아이스너 코믹 산업상 최우수 아시아 만화 미국판 부문에서 산호의 만화 <장례식 케이크 전문점 연옥당>이 수상작으로 선정됐다. 이 상은 북미에서 영어로 출간된 아시아 만화 번역판 중 뛰어난 작품에 수여된다.

연상호·최규석의 <지옥> 등 한국 만화가 후보에 오른 적은 있었지만, 한국 만화가 수상한 것은 처음이다.

<장례식 케이크 전문점 연옥당>은 사람이 죽은 뒤 49일 동안 연옥 벌판을 거쳐 환생문에 닿을 수 있게 망자를 위한 케이크를 주문하려는 사람들의 이야기를 다룬 그래픽 노블이다. 국내에서는 문학동네에서 출간했고, 2025년 미국에서는 만화 출판사 다크호스에서 번역해 출판했다.

아이스너상은 미국의 하비상, 프랑스의 앙굴렘상과 함께 3대 국제만화상으로 꼽힌다. 앙굴렘국제만화축제에서는 2024년 박윤선의 <어머나, 이럴수가 방소저!> 등이 수상했고, 하비상 시상식에서는 2021년 마영신의 <엄마들> 등이 수상한 바 있다.