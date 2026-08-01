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아르헨티나산 원유 88만 배럴 국내 첫 도입···“중동 집중 수급처, 남미로 확대”

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아르헨티나를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 31일 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 정상회담하며 핵심 광물 및 에너지 협력 방안을 논의했다.

위 실장은 "우리 기업은 올해 아르헨티나산 원유를 시범 도입했고, 이를 바탕으로 내년부터 원유 수입을 개시한 예정"이라고 밝혔다.

올해 시범 도입을 통해 국내에 들어오는 아르헨티나 원유의 양은 88만배럴이다.

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아르헨티나산 원유 88만 배럴 국내 첫 도입···“중동 집중 수급처, 남미로 확대”

입력 2026.08.01 08:56

수정 2026.08.01 10:33

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  • 윤승민 기자

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이 대통령, 아르헨 대통령과 정상회담

올해 시범 도입 후 내년부터 본격 수입 개시

양국, 천연가스 등 에너지 협력 확대키로

이재명 대통령이 31일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 대통령궁에서 하비에르 밀레이 대통령과 사전환담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 31일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 대통령궁에서 하비에르 밀레이 대통령과 사전환담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

아르헨티나를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 31일(현지시간) 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 정상회담하며 핵심 광물 및 에너지 협력 방안을 논의했다.

위성락 국가안보실장은 이날 아르헨티나 부에노스아이레스에서 브리핑을 열고 정상회담 결과를 설명했다.

위 실장은 “우리 기업은 올해 아르헨티나산 원유를 시범 도입했고, 이를 바탕으로 내년부터 원유 수입을 개시한 예정”이라고 밝혔다. 올해 시범 도입을 통해 국내에 들어오는 아르헨티나 원유의 양은 88만배럴이다. 내년 도입 양은 아직 결정되지 않은 것으로 알려졌다.

다만 밀레이 대통령이 에너지 수출을 현재의 5배로 늘리겠다고 공언하는 등 아르헨티나가 원유 공급을 늘릴 것으로 예상된다. 위 실장은 “한국의 아르헨티나 원유 도입 물량 역시 계속 늘어날 것으로 보인다”며 “중동 지역에 집중된 원유 수입선을 남미로 확대할 실질적 전기를 마련한 셈”이라고 말했다.

두 나라는 원유뿐 아니라 천연가스·원자력 등으로 에너지 협력 범위를 확대하고, 구체적인 협력 사업을 함께 발굴하기로 했다. 또 이번 회담을 계기로 ‘핵심 광물 협력 양해각서’를 체결했다. 핵심 광물 관련 정책과 투자제도 관련 정보를 공유하고 리튬의 탐사·채굴 등 밸류체인 전반에서 공동의 프로젝트를 추진하기로 했다.

회담에서는 ‘이중과세방지협정’도 최종 타결됐다. 위 실장은 “이를 통해 아르헨티나에 진출한 우리 기업의 이중과세 부담을 줄이고 투자 여건의 예측 가능성을 높일 것으로 기대된다”고도 했다.

두 나라는 회담 성과를 지속 관리하고 새 사업을 발굴하기 위해 경제공동위원회와 에너지자원협력위원회를 재가동하기로 했다고 위 실장은 설명했다.

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