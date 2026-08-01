빵 냄새 맡았는데 파리의 추억이 떠오르네? 후각 여행의 비밀

길을 걷다 문득 맡은 유황 냄새에 일본의 온천 마을이 떠오르고, 갓 구운 크루아상 향기에 파리의 골목길이 눈앞에 펼쳐진다. 공항 면세점에서 풍기는 향수 냄새만 맡아도 출국을 앞두고 설렜던 감정이 되살아나기도 한다.

특정한 냄새가 오래전 여행의 한 장면을 생생하게 불러오는 현상은 단순한 기분 탓이 아니다. 신경과학에서는 후각이 다른 감각과는 다른 방식으로 뇌에 전달되기 때문이라고 설명한다.

통상적으로 인간은 외부 정보를 주로 시각과 청각을 통해 받아들인다. 풍경을 보고, 음악을 듣고, 사람들의 목소리를 들으며 장소를 기억한다. 하지만 이들 감각 정보는 대부분 뇌의 ‘시상’이라는 중계 기관을 거친 뒤 대뇌피질에서 처리된다. 반면 후각은 다르다. 코에서 감지된 냄새 정보는 후각망울을 거쳐 곧바로 편도체와 해마로 전달된다.

편도체는 감정을 처리하는 역할을, 해마는 새로운 기억을 형성하고 저장하는 역할을 담당한다. 다시 말해 냄새는 기억과 감정을 담당하는 뇌 영역에 가장 직접적으로 연결되는 감각인 셈이다. 그래서 특정한 향은 단순히 ‘냄새’만 떠올리는 것이 아니라, 그때 느꼈던 감정과 분위기, 심지어 당시의 날씨와 주변 풍경까지 함께 끌어올리는 역할을 한다.

이러한 특성은 심리학에서도 잘 알려져 있다. 대표적인 것이 ‘프루스트 현상’이다. 프랑스 작가 마르셀 프루스트는 소설 ‘잃어버린 시간을 찾아서’에서 홍차에 적신 마들렌 과자를 맛본 순간 어린 시절의 기억이 한꺼번에 되살아나는 경험을 묘사했다. 이후 심리학자들은 특정 냄새가 자전적 기억을 강하게 불러일으키는 현상을 그의 이름을 따 ‘프루스트 현상’이라고 부른다.

다양한 연구 결과도 이를 뒷받침한다. 미국 브라운대학교의 심리학자 레이철 허츠와 조너선 스쿨러는 냄새를 통해 떠올린 기억과 사진이나 단어를 통해 떠올린 기억을 비교했다. 그 결과 냄새가 불러온 기억은 감정적으로 더 강렬하고 생생하게 회상되는 경향을 보였다. 기억의 양이 더 많다기보다, 이미 저장된 기억을 훨씬 선명하게 되살리는 데 강점을 보인 것이다.

여행에서도 이러한 현상은 쉽게 발견된다. 동남아 야시장의 향신료 냄새, 프랑스 지하철 특유의 공기, 이탈리아 골목에서 풍기는 에스프레소 향은 그 장소를 구성하는 하나의 ‘환경 정보’가 된다. 여행 당시에는 특별하게 느끼지 못했던 냄새도 시간이 흐른 뒤 다시 맡으면 여행의 기억 전체를 끌어내는 열쇠가 된다.

때문에 후각은 관광과 호텔 산업에서도 중요한 요소로 주목받고 있다. 일부 호텔과 리조트는 고유의 ‘시그니처 향’을 만들어 고객 경험을 차별화하고, 테마파크와 상업시설도 특정 공간에 향기를 연출하는 ‘센트 마케팅’을 활용한다. 단순히 공간을 향기롭게 만들기 위해서가 아니라, 특정 향이 장소의 기억과 감정을 오래 붙잡아두는 후각의 특성을 활용하기 위해서다.