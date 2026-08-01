당뇨 진단 후 운동량 줄이면, 우울증 위험 급증

2형 당뇨 환자 합병증 추적 관찰 운동량 늘릴수록 위험 큰 폭 감소

당뇨병 진단 후 운동을 늘리면 우울증 위험이 낮아지지만, 반대로 몸을 덜 움직이면 우울증 위험이 증가한다는 연구 결과가 나왔다.



최수정 가천대 길병원 가정의학과 교수, 박상민 서울대병원 가정의학과 교수, 이대호 시화병원 내과 과장 등이 참여한 공동연구팀은 2형 당뇨병 진단 전후의 신체활동 변화가 이후 우울증 발생 위험에 미치는 영향을 분석해 국제학술지 ‘당뇨·대사 저널’에 발표했다고 30일 밝혔다.



연구진은 국민건강보험공단 데이터를 활용해 2009~2015년 2형 당뇨병을 새롭게 진단받은 환자 중 건강검진을 받았고 이전에 우울증 병력이 없던 25만4619명을 평균 7.76년 동안 추적 관찰했다.



2형 당뇨병이 유발하는 다양한 합병증과 동반질환에는 우울증도 포함된다. 우울증이 생긴 당뇨병 환자는 치료 순응도가 낮아지고 혈당 조절이 어려워질 뿐 아니라 삶의 질도 크게 저하될 수 있다.



우울증 예방에는 규칙적인 신체활동이 도움이 된다는 연구는 꾸준히 나왔지만 당뇨병을 진단받은 환자에게도 적용되는 연구는 부족했던 터라 연구진은 대상자들을 주당 신체활동량에 따라 비활동군부터 저강도·중강도·고강도 활동군까지 4개 그룹으로 나눠 우울증 위험과의 관련성을 분석했다.



연구 결과, 당뇨병 진단 후 신체활동량을 늘린 환자는 우울증 발생 위험이 감소했다. 구체적으로 보면 당뇨병 진단 전 신체활동을 전혀 하지 않았던 환자가 진단 후 활동량을 각각 중·고강도 수준으로 늘린 경우 우울증 발생 위험이 23%, 25% 감소했다. 신체활동을 늘릴수록 우울증 위험 감소폭도 커졌으며, 비교적 가벼운 수준이라도 활동을 시작하면 우울증 예방에 도움이 될 수 있다는 점도 확인됐다.



반면 기존에 하던 신체활동을 중단한 환자는 우울증 위험이 증가했다. 당뇨병 진단 전 저강도 신체활동을 하던 환자가 진단 후 활동을 완전히 중단하면 우울증 발생 위험이 25% 증가했다. 중·고강도 신체활동을 하던 환자도 진단 후 활동량을 줄일수록 우울증 위험이 높아지는 일관된 경향을 보였다.



이 같은 결과는 연령과 성별, 체질량지수, 흡연, 음주, 소득, 혈압, 공복혈당 등 우울증 발생에 영향을 줄 수 있는 여러 요인을 보정한 후에도 달라지지 않았다. 연구진은 운동이 포도당과 지질 대사를 개선하고 신경 염증을 억제하는 한편, 뇌의 시상하부와 뇌하수체에서 부신으로 연결되는 스트레스 반응 조절축을 안정시켜 우울증 예방에 영향을 미쳤을 것으로 분석했다.



최수정 교수는 “당뇨병 진단 시점은 환자가 자신의 생활습관을 가장 적극적으로 변화시켜야 할 중요한 때”라며 “운동을 전혀 하지 않았던 환자라도 진단 후 자신의 건강 상태에 맞춰 신체활동을 시작하면 우울증 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있다”고 말했다.

