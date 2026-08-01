여러분 중 상당수는 처음 연습할 때는 안 됐던 무언가가 며칠 후 갑자기 잘되었던 신기한 경험이 있을 것이다. 첫날 엉망진창이었던 골프 스윙이 다음 레슨 때는 갑자기 잘되거나, 턱걸이 첫날 철봉에 매달려 아등바등했는데 둘째 날 몸이 가볍게 쑥 올라가거나, 머리털을 아무리 쥐어뜯어도 지지리 안 풀렸던 수학 문제가 다음날 다시 보니 갑자기 기적처럼 풀린 경험 등등. 이 비슷한 경험은 대부분에게 낯설지 않을 것이다.



이런 현상은 교육학에서 잘 알려진 내용이다. 2016년 프랑스에서는 스와힐리어 단어를 암기하게 하는 실험을 했는데, 연속으로 아침저녁 암기를 시도하기보다는 하룻밤 자고 난 뒤 복습을 시키는 편이 암기 성공률이 훨씬 높게 나타났다. 즉 충분한 시간 여유를 두고 잠을 자는 과정에서 이전의 암기가 강화되었다.



사실 이는 학습뿐 아니라 스포츠 기술에서도 마찬가지다. 같은 훈련을 두 시간이건, 세 시간이건 고집스럽게 계속 시도하는 게 무언가 근성이 있고 멋져 보이지만, 실제 성과로 가면 말이 달라진다. 집중 가능한 정도의 시간만 훈련한 뒤 충분한 휴식, 가능하면 수면까지 취한 뒤 다시 훈련하는 쪽이 숙련되기까지의 기간이 훨씬 단축된다. 훈련의 효과가 바로 나타나지 않고 일정 시간이 지나야 한다는 점에서 ‘지연 학습 효과’라 부르기도 한다.



이런 이상한 효과가 나타나는 이유는 뭘까?



첫 번째, 수면을 통한 기억 공고화 효과다. 뇌는 수면 중에 기억을 정리해 장기 기억으로 옮기고, 불필요한 기억을 잘라내 공고하게 만드는 작업을 한다. 앞서 적은 2016년 실시한 스와힐리어 암기 실험도 이 가설을 증명하려는 목적이었다. 즉 낮에 외운 스와힐리어 단어의 기억이 자는 동안 뇌에서 장기 기억으로 고정된다는 의미다. 복습도 학습 후 즉시 이어서 실시하기보다는 충분한 시간 여유를 두고, 가능하다면 하룻밤 이상 자고 난 뒤 하는 것이 더 효율적이다.



운동 동작과 테크닉도 궁극적으로는 몸의 절차적 기억이다. 동작은 뇌에 ‘엔그램’이라는 한 묶음의 기억으로 저장된다. 어느 때, 어느 근육을 쓰고, 어디에서는 힘을 빼고, 언제 최대한의 힘을 가할지 등등 수많은 데이터가 한 덩어리로 무의식의 영역에 기록되고, 그 동작이 필요한 상황에서는 복잡한 인지능력을 동원하지 않고도 즉시 작동한다. 이런 몸의 절차적 기억도 뇌에 각인되려면 무조건 반복만 해서 될 게 아니고 충분한 시간 여유와 수면이 필요하다.



두 번째, 과도한 반복 훈련은 과몰입으로 해결능력을 외려 떨어뜨릴 수 있다. 운동에서든, 수학 문제 풀기에서든 같은 방식, 같은 테크닉만 반복하면 터널비전에 빠져서 그 외의 다양한 해결책을 못 보게 될 가능성이 높다. 운동할 때도 피로해진 상황에서 무작정 반복만 하면 똑같은 동작을 똑같이 틀리게 반복하게 된다. 뻣뻣한 자세로 엉터리 스윙만 계속하다보면 힘을 뺄 시도를 못하고, 턱걸이에서는 어떤 근육에 힘을 주고, 어디서 힘을 빼야 할지를 못 찾고 계속 실패한다.



결론적으로 ‘오늘 이 동작은 마스터할 거야!’라는 각오로 잘 안 되는 동작을 악으로 깡으로 반복만 하는 건 좋은 선택이 아니다. 어려운 동작일수록 내 몸도, 두뇌도 오늘 익힌 것을 잘근잘근 되새김질하고 소화 흡수할 시간 여유가 필요하다. 그 여유가 잠이면 가장 좋고 혹은 소위 ‘멍때리기’, 또는 내가 하려는 것과 완전히 동떨어진 무언가에 몰두하는 것이어도 좋다. 자는 동안, 다른 것을 하는 동안 내 부지런한 뇌는 뒤편에서 조금 전 연습하다 실패한 동작을 되새김질하고, 못 풀었던 문제를 혼자 열심히 정리하고 있을 것이기 때문이다.



<수피 운동 칼럼니스트 <헬스의 정석> 시리즈 저자>