“월드컵 보이콧” 반발에…트럼프 밀착 FIFA 회장 “민간 매각 철회”

국제축구연맹(FIFA)이 월드컵 대회 운영 자회사를 신설한 뒤 민간에 일부 지분을 매각하려던 계획을 철회했다.

잔니 인판티노 FIFA 회장은 31일(현지시간) 성명을 내고 “모든 의견을 세심히 경청한 결과, 이 프로젝트가 처음 설정한 목표에 부합하지 않는 분열을 초래한 것이 명확해졌다”고 밝혔다. 그는 “우리의 목표는 언제나, 앞으로도 단결과 발전”이라며 “결과적으로 이 제안은 진행되지 않을 것”이라고도 했다.

인판티노 회장은 최근 월드컵 대회 운영을 전담할 새 영리 법인 FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)를 세운 뒤 지분을 매각해 올해 최대 42억달러(약 6조 원)를 조달하겠다는 구상을 밝혔다. 거래는 벤처캐피털 스라이브 캐피털이 주도하고, JP모건이 자문을 맡을 예정이었다. 스라이브 캐피털은 조슈아 쿠슈너가 이끄는데, 그는 도널드 트럼프 미국 대통령 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이다.

그러나 제안이 알려지자 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF)과 아시아축구연맹(AFC)이 성명을 내 강력한 반대 의사를 밝혔고, 유럽축구연맹(UEFA)은 ‘월드컵 보이콧’을 선언했다. 미국 뉴욕포스트는 “스라이브 캐피털과 JP모건 측은 거래에서 손을 떼기로 했다”고 보도했다.

인판티노 회장은 트럼프 대통령과 밀착 행보를 보이며 빈축을 사기도 했다. 그는 FIFA 평화상을 신설해 2026 북중미 월드컵 조 추첨식에서 트럼프 대통령에게 수여했다. 트럼프 대통령은 당시 노벨 평화상 수상 불발에 불만을 표해왔다. 월드컵 대회 기간에는 미국 대표팀 선수 폴라린 발로건이 32강전에서 퇴장당한 뒤 FIFA는 ‘다음 경기 출장 정지 징계’를 1년 유예했는데, 트럼프 대통령이 인판티노 회장에게 전화를 걸어 징계를 재검토하라고 요청한 뒤 벌어진 일이어서 논란이 됐다.

이어 트럼프 일가와 연관된 듯한 행보를 인판티노 회장이 이어가자, 내년 3월 FIFA 회장 선거를 앞둔 상황에서 회원국들이 거센 반대 의사를 보였다. 인판티노 회장의 철회는 이를 의식한 행보로 보인다.