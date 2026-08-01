긁을수록 더 가렵다? 벌레 물렸을 때는 이것부터

모기나 벌에 물리면 반사적으로 손이 먼저 간다. 긁으면 순간적으로 시원한 느낌이 들지만, 실제로는 가려움이 더 오래가고 피부 손상까지 생길 수 있다. 피부과 전문의들이 강조하는 벌레에 물렸을 때 가려움을 줄이는 올바른 대처법 핵심은 긁지 말고 피부를 진정시키는 것이다.

모기가 피부를 물면 침 속 단백질이 우리 몸에 들어온다. 우리 몸은 이를 이물질로 인식해 히스타민을 분비하는데, 이 히스타민이 가려움과 붓기를 유발한다. 특히 모기 침에 민감한 사람일수록 붉게 부어오르거나 가려움이 오래 지속될 수 있다.

벌레 물렸을 때 대응법 중 가장 중요한 것은 ‘긁지 않는 것’이다. 긁는 행동은 가려움을 끝내는 것이 아니라 오히려 악순환을 만든다. 2025년 국제학술지 사이언스에 발표된 연구에 따르면 피부를 긁으면 통증 신호가 생기면서 잠시 가려움이 덜 느껴질 수 있지만, 동시에 비만세포(mast cell)가 더 활성화돼 히스타민 등 염증 물질이 추가로 분비된다. 결국 더 붓고, 더 가렵고, 회복도 늦어진다. 또한 심하게 긁어 피부가 벗겨지면 세균 감염 위험도 커질 수 있다.

벌레에 물린 부위는 비누와 흐르는 물로 가볍게 씻어 피부에 남아 있을 수 있는 오염 물질을 제거하는 것이 좋다. 이후 손으로 만지거나 계속 자극하지 않는 것이 회복에 도움이 된다.

가려울 때는 긁는 대신 냉찜질을 해보자. 얼음팩이나 차가운 수건을 10~15분 정도 대면 혈관이 수축하면서 염증과 붓기를 줄이고, 신경 전달도 둔화돼 가려움이 완화될 수 있다. 이때 얼음을 피부에 직접 대기보다는 수건으로 감싸 사용하는 것이 좋다.

가려움이 심하다면 약국에서 살 수 있는 1% 하이드로코르티손 크림, 칼라민 로션, 멘톨 성분의 가려움 완화제 등이 도움이 될 수 있다. 가려움이 매우 심하거나 여러 군데를 물렸다면 의사나 약사와 상담 후 경구용 항히스타민제를 사용하는 것도 방법이다.

대부분의 벌레 물림은 며칠 안에 호전되지만 붓기가 계속 커지거나, 고름이 생기거나 심한 통증이 있고 열이 난다면 진료를 받는 것이 좋다. 숨이 차거나 입술, 혀가 붓는 경우, 두드러기가 온몸으로 퍼지는 증상도 주의해야 한다. 특히 호흡곤란이나 전신 알레르기 반응은 응급상황일 수 있으므로 즉시 의료기관을 찾아야 한다.