‘스파이더맨 4’ 올해 최단기간 200만 돌파···군체·호프보다도 하루 더 빨라

개봉 4일차 누적 관객 210만명 넘어 시리즈 최초 성인이 된 피터 주인공

영화 <스파이더맨 : 브랜드 뉴 데이>(<스파이더맨 4>)가 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 200만 관객을 돌파했다.

배급사 소니픽처스는 개봉 4일 차인 1일 0시5분 기준 <스파이더맨 4> 누적 관객수가 210만7469명을 기록했다고 이날 밝혔다. 소니픽처스는 “올해 개봉한 작품 중 가장 빠르게 200만 관객을 돌파했다”고 전했다. 올해 개봉작 중 연상호 감독 <군체>와 나홍진 감독 <호프>는 개봉 5일차에 200만 관객을 돌파했다.

소니픽처스는 “역대 박스오피스 9위에 오른 <아바타>, 10위 <서울의 봄>보다 이틀이나 빠른 수치”라고 전했다. 두 영화는 개봉 6일 차에 200만 관객을 돌파했는데, 모두 총 관객 수 1300만을 넘겼다. 소니픽처스는 “2024년 박스오피스 1·2위인 <파묘>와 <범죄도시 4>의 흥행속도와 동일하다”고 덧붙였다. 두 영화의 총 관객 수는 각각 1100만을 넘었다.

<스파이더맨 4>는 전작에서의 사건으로 연인 ‘MJ’(젠데이아)와 절친 ‘네드’(제이컵 바탈론)를 비롯한 모두에게 잊힌 스파이더맨 ‘피터 파커’(톰 홀랜드)가 고독 속에 성장하는 모습을 그린다. 시리즈 최초로 성인이 된 피터는 한층 성숙해진 모습으로 적들을 상대한다.