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‘대통령실 관저 이전 부당 관여 의혹’ 국힘 윤한홍 종합특검 출석

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본문 요약

윤석열 정부 대통령실 관저 이전 과정에서 공사업체 선정에 부당하게 관여한 의혹을 받는 윤한홍 국민의힘 의원이 1일 권창영 2차 종합특검에 출석했다.

이 때 관저 부지 변경 및 공사 업체 선정에 부당하게 관여한 혐의를 받는다.

종합특검은 2022년 4월 윤 의원이 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 여사와 3차례에 걸쳐 관저 후보지를 사전 답사한 뒤 대상지가 바뀐 것에 주목하고 있다.

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‘대통령실 관저 이전 부당 관여 의혹’ 국힘 윤한홍 종합특검 출석

입력 2026.08.01 10:22

수정 2026.08.01 10:29

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  • 윤승민 기자

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윤한홍 국민의힘 의원이 대통령실 관저 이전 공사를 둘러싼 비위 의혹과 관련해 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 1일 과천 종합특검 사무실로 출석하며 취재진의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

윤한홍 국민의힘 의원이 대통령실 관저 이전 공사를 둘러싼 비위 의혹과 관련해 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 1일 과천 종합특검 사무실로 출석하며 취재진의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

윤석열 정부 대통령실 관저 이전 과정에서 공사업체 선정에 부당하게 관여한 의혹을 받는 윤한홍 국민의힘 의원이 1일 권창영 2차 종합특검에 출석했다.

윤 의원은 이날 오전 9시30분쯤 경기 과천시 종합특검 사무실에 출석했다.

윤 의원은 윤석열 정부 때인 2022년 ‘청와대 이전 태스크포스‘ 팀장을 맡아 관저 이전을 총괄했다. 이 때 관저 부지 변경 및 공사 업체 선정에 부당하게 관여한 혐의(직권남용권리행사방해)를 받는다.

종합특검은 2022년 4월 윤 의원이 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 여사와 3차례에 걸쳐 관저 후보지를 사전 답사한 뒤 대상지가 바뀐 것에 주목하고 있다. 육군참모총장 공관으로 이전하려던 대통령 관저는 김 여사 답사 후 외교부 장관 공관으로 바뀌었다고 특검은 보고 있다.

윤 의원은 김오진 전 국토교통부 1차관에게 김 여사와 친분이 있는 인테리어 업체 21그램을 시공사로 선정하라고 지시했다는 의혹도 받고 있다. 당시 21그램은 종합건설업 면허가 없는데도 관저 공사를 수주해 특혜 의혹이 불거졌다.

특검팀은 윤 의원을 상대로 관저 부지 변경 및 공사 업체 선정 과정과 ‘윗선’의 지시 또는 개입이 있었는지를 추궁할 방침이다.

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