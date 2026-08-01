‘대통령실 관저 이전 부당 관여 의혹’ 국힘 윤한홍 종합특검 출석

윤석열 정부 대통령실 관저 이전 과정에서 공사업체 선정에 부당하게 관여한 의혹을 받는 윤한홍 국민의힘 의원이 1일 권창영 2차 종합특검에 출석했다.

윤 의원은 이날 오전 9시30분쯤 경기 과천시 종합특검 사무실에 출석했다.

윤 의원은 윤석열 정부 때인 2022년 ‘청와대 이전 태스크포스‘ 팀장을 맡아 관저 이전을 총괄했다. 이 때 관저 부지 변경 및 공사 업체 선정에 부당하게 관여한 혐의(직권남용권리행사방해)를 받는다.

종합특검은 2022년 4월 윤 의원이 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 여사와 3차례에 걸쳐 관저 후보지를 사전 답사한 뒤 대상지가 바뀐 것에 주목하고 있다. 육군참모총장 공관으로 이전하려던 대통령 관저는 김 여사 답사 후 외교부 장관 공관으로 바뀌었다고 특검은 보고 있다.

윤 의원은 김오진 전 국토교통부 1차관에게 김 여사와 친분이 있는 인테리어 업체 21그램을 시공사로 선정하라고 지시했다는 의혹도 받고 있다. 당시 21그램은 종합건설업 면허가 없는데도 관저 공사를 수주해 특혜 의혹이 불거졌다.

특검팀은 윤 의원을 상대로 관저 부지 변경 및 공사 업체 선정 과정과 ‘윗선’의 지시 또는 개입이 있었는지를 추궁할 방침이다.