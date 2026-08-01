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한국 수출액이 1000억달러를 넘긴 올해 6월에 이어 7월에도 1000억달러에 육박하며 호조를 이어갔다.

반도체 수출이 전년 동기 대비 179% 증가해 410억1000만달러를 기록했다.

이것 또한 지난 6월에 이은 역대 월 수출 2위 기록이다.

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7월에도 1천억달러 육박, 역대 2위…한국 월 수출 연이어 호조

입력 2026.08.01 10:42

  • 윤승민 기자

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인천국제공항 화물터미널에서 지난달 30일 홍콩으로 가는 삼성전자와 SK하이닉스 양사 반도체 화물이 탑재 대기하고 있다. 한수빈 기자

인천국제공항 화물터미널에서 지난달 30일 홍콩으로 가는 삼성전자와 SK하이닉스 양사 반도체 화물이 탑재 대기하고 있다. 한수빈 기자

한국 수출액이 1000억달러를 넘긴 올해 6월에 이어 7월에도 1000억달러에 육박하며 호조를 이어갔다. 무역수지도 두달 연속 300억달러를 넘었다.

산업통상부는 7월 수출액이 전년 동기 대비 62.8% 증가한 988억9000만달러라고 1일 밝혔다. 사상 처음 월 1000억달러를 돌파한 지난 6월(1022억5000만달러)에 이은 월 기준 역대 2위다.

반도체 수출이 전년 동기 대비 179% 증가해 410억1000만달러를 기록했다. 이것 또한 지난 6월(448억달러)에 이은 역대 월 수출 2위 기록이다. 반도체는 애플의 중국 메모리반도체 탑재 가능성, 중국의 새로운 인공지능(AI) 모델 발표 등에도 불구하고 고정가격 상승세가 지속된 덕을 봤다.

컴퓨터 수출액은 404.0% 급등한 47억9000만달러였다. 무선통신기기 수출액은 삼성 갤럭시 S26 등 프리미엄 제품 판매 호조에 힘입어 51.0% 늘어난 18억1000만달러였다.

지역별로는 9대 주요 수출지역 중 8개 지역에서 수출이 증가했다. 대중국 수출은 96.2% 증가한 216억8000만달러로 2개월 연속 200억달러를 초과했다. 대미 수출은 174억3000만달러로 69% 늘었다.

반도체·선박 등 주력 품목이 선전하면서 아세안 수출은 73.7% 늘어난 188억달러, 유럽연합(EU) 수출은 55.7% 증가한 93억8000만달러로 모두 역대 최대 실적을 경신했다. 중동전쟁 여파로 감소세를 보이던 대중동 수출액도 18억3000만달러로 24.7% 증가했다.

7월 수입액은 전년 동기 대비 26.5% 증가한 685억6000만달러다. 무역수지는 303억2000만달러 흑자였다. 올해 1~7월 누적 무역수지는 1680억달러 흑자다. 전년 동기대비 1341억달러 늘어난 수치다.

김정관 산업부 장관은 “7월 수출은 반기 초임에도 불구하고 900억달러대의 높은 실적을 기록했다”며 “이는 우리 제품의 경쟁력을 바탕으로 수출이 다변화됐기 때문”이라고 설명했다.

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