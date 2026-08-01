7월에도 1천억달러 육박, 역대 2위…한국 월 수출 연이어 호조

한국 수출액이 1000억달러를 넘긴 올해 6월에 이어 7월에도 1000억달러에 육박하며 호조를 이어갔다. 무역수지도 두달 연속 300억달러를 넘었다.

산업통상부는 7월 수출액이 전년 동기 대비 62.8% 증가한 988억9000만달러라고 1일 밝혔다. 사상 처음 월 1000억달러를 돌파한 지난 6월(1022억5000만달러)에 이은 월 기준 역대 2위다.

반도체 수출이 전년 동기 대비 179% 증가해 410억1000만달러를 기록했다. 이것 또한 지난 6월(448억달러)에 이은 역대 월 수출 2위 기록이다. 반도체는 애플의 중국 메모리반도체 탑재 가능성, 중국의 새로운 인공지능(AI) 모델 발표 등에도 불구하고 고정가격 상승세가 지속된 덕을 봤다.

컴퓨터 수출액은 404.0% 급등한 47억9000만달러였다. 무선통신기기 수출액은 삼성 갤럭시 S26 등 프리미엄 제품 판매 호조에 힘입어 51.0% 늘어난 18억1000만달러였다.

지역별로는 9대 주요 수출지역 중 8개 지역에서 수출이 증가했다. 대중국 수출은 96.2% 증가한 216억8000만달러로 2개월 연속 200억달러를 초과했다. 대미 수출은 174억3000만달러로 69% 늘었다.

반도체·선박 등 주력 품목이 선전하면서 아세안 수출은 73.7% 늘어난 188억달러, 유럽연합(EU) 수출은 55.7% 증가한 93억8000만달러로 모두 역대 최대 실적을 경신했다. 중동전쟁 여파로 감소세를 보이던 대중동 수출액도 18억3000만달러로 24.7% 증가했다.

7월 수입액은 전년 동기 대비 26.5% 증가한 685억6000만달러다. 무역수지는 303억2000만달러 흑자였다. 올해 1~7월 누적 무역수지는 1680억달러 흑자다. 전년 동기대비 1341억달러 늘어난 수치다.

김정관 산업부 장관은 “7월 수출은 반기 초임에도 불구하고 900억달러대의 높은 실적을 기록했다”며 “이는 우리 제품의 경쟁력을 바탕으로 수출이 다변화됐기 때문”이라고 설명했다.