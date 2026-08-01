인니 대통령 “이재명 대통령, 4월에 ‘북한 방문 의사’ 물었다”

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 지난 4월 한국 방문 때 이재명 대통령으로부터 “북한을 방문해 대화의 물꼬를 틀 수 있겠느냐”는 질문을 받았다고 밝혔다.

1일 로이터통신 등에 따르면, 프라보워 대통령은 전날 인도네시아 대통령궁에서 열린 인도네시아 상공회의소와의 회의에서 “지난 방한 때 한국 대통령이 ‘북한을 방문해 어떤 형태로든 대화를 시작할 수 있겠느냐’고 물었다”고 말했다.

프라보워 대통령은 “북한에 가달라는 요청을 (한국 정부가) 하면 존중과 기꺼운 마음으로 가겠다고 답했다”고 덧붙였다. 그는 이 대통령의 물음이 “국제 문제에서 독립성과 중립성을 강조하는 인도네시아의 외교 정책을 신뢰한 것”이라고 답했다. 인도네시아는 지난 2월말 미국과 이란의 중동 전쟁이 시작된 직후 “양국이 합의하면 프라보워 대통령이 (이란 수도) 테헤란을 기꺼이 방문하겠다”며 중재국을 자처한 바 있다.

로이터통신에 따르면 청와대는 “남·북한과 모두 우호 관계를 맺고 있는 인도네시아나 다른 나라들이 한반도의 평화적 공존을 촉진하는 데 건설적인 역할을 할 수 있다고 믿는다. 이들과 협력할 방안을 계속 모색해왔다”는 답을 내놨다.