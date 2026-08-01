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피망, 단맛은 꼭지가 말해준다…‘육각형’을 고르세요

입력 2026.08.01 11:00

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영양사들은 피망의 꼭지만 살펴봐도 상대적으로 단맛이 좋은 개체를 고를 가능성을 높일 수 있다고 조언한다. 뉴스이미지 사진 크게보기

영양사들은 피망의 꼭지만 살펴봐도 상대적으로 단맛이 좋은 개체를 고를 가능성을 높일 수 있다고 조언한다. 뉴스이미지

피망이 맛있어지는 계절이다. 피망의 제철은 6월부터 9월에 이르고 특히 7월과 8월이 가장 맛있고 신선한 시기다. 단 같은 피망이라도 어떤 것은 단맛이 풍부한 반면, 어떤 것은 쓴맛이 강하게 느껴질 때가 있다. 영양사들은 피망의 꼭지만 살펴봐도 상대적으로 단맛이 좋은 개체를 고를 가능성을 높일 수 있다고 조언한다.

피망은 비타민 C가 풍부한 대표적인 채소다. 여기에 β-카로틴과 식이섬유도 들어 있어 평소 식단에 자주 활용하기 좋다. 씨와 하얀 속살(태좌)에는 ‘피라진(Pyrazine)’ 성분이 들어 있어, 식감이 거슬리지 않는다면 함께 조리해 먹는 것도 방법이다.

단맛이 나는 피망을 고르고 싶다면 가장 먼저 꼭지 모양을 살펴보자. 일반적으로 꼭지가 육각형이나 칠각형처럼 각이 많은 피망이 오각형보다 단맛이 강한 경우가 많다고 알려져 있다.

이는 꼭지의 각 수가 꽃잎 수와 관련이 있기 때문이다. 꽃잎이 많은 피망은 생장 과정에서 햇빛을 충분히 받으며 자라 열매에 영양분이 축적될 가능성이 높고, 그만큼 당도가 높아질 수 있다는 설명이다.

물론 품종과 재배 환경, 수확 시기에 따라 맛은 달라질 수 있다. 꼭지 모양만으로 맛을 단정할 수는 없지만, 마트에서 손쉽게 활용할 수 있는 선택 기준 가운데 하나로 참고할 만하다.

신선도도 함께 확인해야 한다. 꼭지가 마르지 않고 선명한 녹색을 띠며, 껍질에 탄력과 윤기가 있는 것이 신선한 피망의 특징이다. 무르거나 주름이 생긴 것은 수확 후 시간이 지난 경우가 많다.

오늘 저녁에는 비타민 C가 풍부한 피망을 얇게 채 썰어 돼지고기와 함께 볶아보는 건 어떨까. 채 썬 돼지고기에 간장과 후추로 밑간을 한 뒤, 피망을 센 불에서 재빨리 볶고 굴소스로 간을 맞추면 아삭한 식감과 은은한 단맛이 살아난다. 마지막에 다진 마늘과 참기름을 약간 더하면 풍미가 한층 깊어진다. 밥반찬은 물론 도시락 반찬으로도 손색없는 여름철 영양 메뉴다.

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