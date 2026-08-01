“왜 내 새우만 쪼그라들까?” 탱글하고 통통한 새우 요리를 만드는 비법

다른 사람들이 만든 요리 속 새우는 통통하고 맛있어 보이는데, 왜 유독 내 요리 속 새우는 심하게 C자 모양으로 오그라들고 퍽퍽하고 탄력도 없을까. 레스토랑의 탱탱한 새우와 그렇지 않은 새우를 만드는 차이를 알려면 먼저 염지(드라이 브라인 Dry Brine)에 대해 알아둘 필요가 있다. 소금과 베이킹소다를 이용해 딱 15분만 사전 손질을 해두면 새우의 식감이 눈에 띄게 달라질 수 있다.

새우가 작아지는 이유는?

새우도 고기처럼 단백질로 이루어져 있다. 열을 받으면 단백질이 응고하면서 서로 단단히 결합하는데, 이 과정에서 수분이 빠져나가고 근육이 수축한다. 그래서 새우는 익을수록 크기가 줄어들고 수분이 빠져 퍽퍽해지며 너무 오래 익히면 질기거나 고무처럼 질겨질 수 있다.

이를 방지하기 위한 염지의 재료는 간단하다. 새우 450g에 소금 1작은술, 베이킹소다 ¼작은술을 골고루 뿌려 버무린 뒤 15분 정도 두었다가 조리하면 된다. 1시간까지는 냉장 보관하며 둘 수 있지만, 그 이상 오래 두는 것은 권장하지 않는다.

소금은 새우의 근육 단백질(미오신)에 작용해 조리 중 과도하게 수축하는 것을 줄여준다. 베이킹소다는 새우 표면의 pH를 약간 높여 단백질이 너무 단단하게 뭉치는 것을 늦춘다. 덕분에 새우가 수분을 더 많이 유지해 통통하고 탄력 있는 식감을 얻을 수 있다.

베이킹소다는 또 다른 장점이 있다. pH가 높아지면 음식이 갈색으로 익는 마이야르 반응이 더 잘 일어나기 때문에 팬에 구웠을 때 먹음직스러운 색이 더 쉽게 난다.

그래도 가장 중요한 것은 ‘시간’

아무리 염지를 해도 오래 익히면 새우는 결국 질겨진다. 새우는 대표적인 ‘순식간에 익는’ 식재료다. 팬에서 중불에서 강불로 조리할 경우 보통 한쪽 면을 1~2분 정도 익히면 충분하며, 양면이 분홍색으로 변하고 속이 불투명해지면 바로 불에서 내리는 것이 좋다.

또한 많은 사람이 새우가 C자 모양으로 말리면 실패라고 생각하지만, 꼭 그렇지는 않다. 완만한 C자 모양은 적당히 익은 상태다. 오히려 O자에 가깝게 꽉 말린 상태가 과하게 익었을 가능성이 높다. 조리 시간이 길수록 새우는 더 강하게 수축해 동그랗게 말리는 경향이 있다.

염지는 대부분의 새우볶음, 새우구이, 감바스 알 아히요 같은 요리에는 잘 어울린다. 하지만 새우볶음밥처럼 강한 불에서 아주 빠르게 조리해 불향을 살리는 요리에서는 오히려 원하는 식감과 조리 시간이 달라질 수 있어 사용하지 않는 경우도 있다.