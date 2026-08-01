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38도 이상 극한 폭염 때 ‘집 안’ 온열질환자 2배 급증···“실내 적정 온도 유지해야”

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본문 요약

낮 최고기온 38도 이상의 극한 폭염이 이어질 때 '집 안' 온열질환자 비중이 2배 증가하는 것으로 나타났다.

행정안전부 국립재난안전연구원은 질병관리청과 기상청 자료를 분석한 결과, 일 최고기온 38도 이상으로 치솟는 극한 폭염 상황에서 전체 온열질환자 가운데 자택 내 발생 비율이 6%에서 12%로 약 2배 높아지는 것을 확인했다고 1일 밝혔다.

우리나라 온열질환자는 대부분 실외 작업장·논밭·길가 등 야외에서 발생한다.

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38도 이상 극한 폭염 때 ‘집 안’ 온열질환자 2배 급증···“실내 적정 온도 유지해야”

입력 2026.08.01 12:00

  • 안광호 기자

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경남 밀양시 국보 영남루에서 지난 7월27일 한 시민이 부채질하고 있다. 연합뉴스

경남 밀양시 국보 영남루에서 지난 7월27일 한 시민이 부채질하고 있다. 연합뉴스

낮 최고기온 38도 이상의 극한 폭염이 이어질 때 ‘집 안’ 온열질환자 비중이 2배 증가하는 것으로 나타났다.

행정안전부 국립재난안전연구원은 질병관리청과 기상청 자료(2011~2025년)를 분석한 결과, 일 최고기온 38도 이상으로 치솟는 극한 폭염 상황에서 전체 온열질환자 가운데 자택 내 발생 비율이 6%에서 12%로 약 2배 높아지는 것을 확인했다고 1일 밝혔다.

우리나라 온열질환자는 대부분 실외 작업장·논밭·길가 등 야외에서 발생한다. 자택 발생 비율은 여름철 평상시의 약 6% 수준으로 해외에 비해서는 낮은 편이다.

올해 온열질환감시체계에 잡힌 환자는 5월 15일부터 지난 7월 30일까지 모두 1701명으로, 이 중 사망자는 총 13명이다. 온열 질환 발생 장소는 작업장(26.6%) 등 실외(79.4%)가 대부분이었다.

행안부는 “우리나라는 해외에 비해 주거지 내 온열질환자 발생 비율이 높지 않지만, 폭염이 심해질수록 집 안에서 발생하는 환자도 함께 늘어나는 경향이 있다”고 설명했다.

해외에서는 극한 폭염으로 자택 내 인명피해도 잇따르고 있다. 지난 6월 극한 폭염을 겪은 프랑스는 폭염이 절정을 보이던 6월22일부터 6월28일까지 자택 사망자가 전주 대비 91%나 급증했다.

지난 7월 21일부터 25일까지 한낮 최고기온이 40도 이상을 보인 일본은 한 주 동안 1만8591명의 온열질환 구급 이송자가 발생했다. 발생 장소 1위는 작업장이나 길가 등이 아닌 자택(40.9%)이었다.

특히 도쿄 내 온열질환 사망자 35명의 경우 74%(26명)가 에어컨을 설치하지 않았거나 작동시키지 않은 것으로 드러났다. 이에 일본 정부는 야간을 포함해 에어컨을 적절히 사용해 줄 것을 당부하는 한편 전국 1255개 기초자치단체에 냉방쉼터를 지정해 대응에 나섰다.

윤호중 행안부 장관은 “더위가 심할 때에는 냉방 기기를 적극적으로 사용해 밤낮으로 실내 온도를 적정하게 유지하고, 냉방이 여의치 않을 경우에는 가까운 무더위 쉼터의 위치와 운영 시간을 미리 확인해 폭염 시 적극 이용해 주길 바란다”고 말했다.

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